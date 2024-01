Arnold Werner-Jensens neues Buch

Buchkritik vom 9.12.2015



Es fehlt bis heute ein Buch über die aktuelle deutsche Orchesterlandschaft. Im Laaber Verlag ist jetzt von dem Musiker, Musikwissenschaftler und Publizisten Arnold Werner-Jensen ein großes Buch in opulenter Ausstattung über „Die großen deutschen Orchester“ erschienen.





SWR buch.de - Die großen deutschen Orchester Autor: Arnold Werner-Jensen Verlag: Laaber-Verlag ISBN: 978–3–89007–867–0

Die Berliner Philharmoniker gelten international als eines der besten Orchester und sind eines der 131 sogenannten „Kulturorchester“ Deutschlands. Als „Kulturorchester“ werden laut Deutscher Orchestervereinigung alle Konzert-, Rundfunk- und Opernorchester bezeichnet, da sie – so die etwas angestaubte tarifvertragliche Definition – „überwiegend ernst zu wertende Musik“ spielen. Laut Statistik der Deutschen Orchestervereinigung sind darunter dreiundachtzig Theaterorchester, neunundzwanzig Konzertorchester, sieben Kammerorchester und zwölf Rundfunksinfonieorchester. Arnold Werner-Jensen zitiert diese Statistik. Aber warum ist in seinem Buch von dreißig Konzertorchestern die Rede? Und was ist mit den übrigen sieben Orchestern, mit denen man auf die Zahl 131 käme? Zwei von vielen Fragen, die schon im Vorwort des 423-seitigen Buchs offen bleiben. Auch die Auswahl der 19 porträtierten von 131 existierenden Orchestern ist, der Autor bekennt es zwar, anfechtbar. Sein Hinweis aber, es handele sich um eine „gewisse, auch geographisch orientierte Subjektivität“ ist mehr als nur unbefriedigend. Die Auswahl ist schlichtweg willkürlich, denn es werden keine Kriterien der Auswahl angegeben.

Louis Spohr, einer der Hauptvertreter der deutschen Romantik, dessen Musik bis heute nachwirkt, war der wohl berühmteste Hofkapellmeister in Kassel. Das dortige Orchester, das des heutigen Hessischen Staatstheaters und nach wie vor eines der großen deutschen Orchester, gilt als das älteste deutsche Orchester überhaupt. Es wurde 1502 gegründet durch den Hessischen Landgrafen Wilhelm II. Doch in Werner-Jensens Buch wird es nicht einmal erwähnt. Stattdessen wird über Etymologie und Geschichte des Wortes „Orchester“sinniert, wird wie in einem Grundkurs „Musik“ erklärt, was ein Orchester ist, welche Besetzungen, Sitzordnungen und Spielstätten es gibt.

Dass Deutschland die mit Abstand größte Orchesterdichte der Welt habe, wie Werner-Jensen betont, ist keine neue Einsicht und dass hieraus zwangsläufig „eine imponierende orchestrale Qualitätsoffensive“ resultiere, ist nicht unbedingt einzusehen, zu unterschiedlich ist das Niveau der deutschen Orchester. Und warum eigentlich lamentiert der Autor über Orchesterfusionierungen und Tendenzen der Orchesterreduzierung, wo das – außer dem SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg - doch eher die kleineren und kleinsten Orchester betrifft, die ja nicht einmal erwähnt werden? In Werner-Jensens Buch geht es ausschließlich um die großen Orchester in Hamburg, Berlin, Leipzig, Dresden, Köln, Frankfurt am Main, Bamberg, Baden-Baden /Freiburg, Stuttgart und München. Jedem dieser Orchester wird ein Orchesterporträt vorangestellt, das über Geschichte, Repertoire und charakteristische Besonderheit des jeweiligen „Klangkörpers“ informiert. Schön und gut. Dann folgen Interviews. Doch die Auswahl der Gesprächspartner erfolgt nach keinem festen Kriterienkatalog. Mal wird mit Orchestermusikern gesprochen, mal mit Orchesterdirektoren, mal mit Chefdirigenten oder Generalmusikdirektoren. Perspektive und Informationsgehalt der Interviews schwankt denn auch von Orchester zu Orchester. Dass ausgerechnet bei den bedeutendsten nicht mit deren musikalischen Leitern gesprochen wird, ist besonders verwunderlich. Weder Simon Rattle kommt bei den Berliner Philharmonikern zu Wort, noch Kirill Petrenko beim Bayerischen Staatsorchester.

Das Buch von Arnold Werner-Jensen ist zwar opulent ausgestattet mit Hochglanzphotos von Dirigenten, Konzert- und Opernhäusern, aber eine Übersichtskarte der deutschen Orchesterlandschaft beispielsweise vermisst man. Ebenso eine etwas sachlichere Haltung des Autors. Dass er beispielsweise das zehnjährige Wirken der Dirigentin Simone Young in Hamburg als „echte Ära“ mit „ambitionierten Projekten“ wohlwollend würdigt, obwohl die Dirigentin unterm Strich mehr Flops als Erfolge verbuchen konnte, auch in der Gunst des breiten Publikums keineswegs in der oberen Liga rangierte, offenbart exemplarisch, dass er nicht zu den kritischen Beobachtern der deutschen Orchesterszene gehört. Was einigermaßen irritiert, ist die Tatsache, daß Arnold Werner-Jensen als Autor des Buches genannt wird, er aber im Text einräumt, dass auch seine Ehefrau einige der in dem Buch abgedruckten Interviews zwischen Juni 2013 und März 2015 geführt habe. Welche, erfährt man nicht. Auch ist das Buch offenbar nicht mit der zu erwartenden Sorgfalt lektoriert worden. Es enthält eine Reihe von Fehlern: Philippe Herreweghes Orchester ist nicht „Les Musicien du Louvre“. Das ist das Orchester Marc Minkowskis. Und John Elliot Gardiners Orchester ist nicht das Orchestra of the Age of Enlightenment, sondern „The English Baroque Soloists“ und das “Orchestre Révolutionnaire et romantique”. Um ein Fazit zu ziehen: Man fragt sich, wem dieses Buch eigentlich dienen soll? Man kann getrost darauf verzichten.

Buchkritik vom 09.12.2015 aus der Sendung „SWR2 Cluster“