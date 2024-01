Lesenswert

Buchkritik vom 25.11.2015



Der Autor dieser kleinen Kulturgeschichte der Orgel ist kein Unbekannter: Hans Maier war von 1970 bis 1986 bayerischer Kultusminister und von 1976 bis 1988 Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Er ist vorrangig in den politischen Wissenschaften und in der Religions- und Kulturtheorie zu Hause. Zu den großen Leidenschaften von Maier zählt jedoch die Kirchenorgel. Seit mehr als 70 Jahren ist er Organist im Nebenamt. Höchste Zeit also, „seinem“ Instrument eine Monographie zu widmen. „Die Orgel – Instrument und Musik“ heißt der schmale Band. Martin Hagen stellt ihn vor.

SWR C.H. BECK - Hans Maier: DIE ORGEL – Instrument und Musik Verlag: C. H. BECK WISSEN ISBN: ISBN 978-3-406-65490-9

Manchmal zieht die Geschichte merkwürdige Kreise. Da wird ein kaiserliches römisches Instrument namens „Organum hydraulicum“ (wörtlich übersetzt: „Wasserbläser-Werkzeug“) nach nur wenigen Jahrhunderten zum Kultinstrument der westlichen Christenheit, obwohl die frühen Christen wahrscheinlich begleitet von Klängen gerade dieses Instruments in den Arenen Roms ihr Martyrium erleiden mussten. Und auch die frühe Orgelbau-Geschichte dreht sich im Kreise. Nach ihrer Erfindung in Alexandria um 250 vor Christus war die Wasserorgel zunächst im Weströmischen Reich beliebt, ‚wanderte‘ dann mit Kaiser Konstantin dem Großen in den Osten, nach Konstantinopel, und kehrte erst Jahrhunderte später wieder in den Westen zurück. Dort hatte inzwischen die Völkerwanderung dem „Orgel-Know-How“ den Garaus gemacht, das Instrument war hier völlig in Vergessenheit geraten. – Es sind auch solche Zusatzinformationen, die das Orgel-Buch von Hans Maier so lesens- und bedenkenswert machen. In erster Linie ist das Ganze natürlich eine kurze Einführung in die Geschichte des Orgelbaus und bietet einen raschen Überblick über die Entwicklung der Orgelmusik, ihre wichtigsten Komponisten und über das Orgelspiel gestern und heute.

Hans Maier ist ein Mann der Praxis. Das merkt man auf jeder Seite seiner kleinen, aber mit Informationen prall gefüllten Orgelkunde. Das Buch ist klar gegliedert: Nach einer Einführung über die Faszination des Orgelspiels folgen Kapitel zu den Themen Orgelbau, über das Zusammenspiel von Orgel und Architektur und ein guter Überblick über die Entwicklung der Orgelmusik über die Jahrhunderte. Spannend zu lesen, wie abhängig die Orgel war vom religiösen Umfeld, zum Beispiel in Zeiten der Reformation und Gegen-Reformation, vom Zeitgeschmack, wie bei der sog. „Orgelbewegung“ des 20. Jahrhunderts, aber auch einfach von technischen Gegebenheiten. Vor der Erfindung des elektrischen Motors war der Organist nie alleine an seinem Instrument, es wurden immer Helfer benötigt, um sie mit genügend Luft zu versorgen und überhaupt zum Klingen zu bringen. Die logische Folge: Es gab stets weniger Virtuosen an der Orgel als etwa am Klavier und auch weniger Kompositionen für das technisch komplizierte Instrument.

Hans Maier ist in seinem Orgel-Buch auch ganz auf der Höhe der Zeit: Das John Cage-Projekt an der Blockwerk-Orgel in Halberstadt findet ebenso Erwähnung wie aktuelle Entwicklungen bei der Präsentation von Orgelmusik, Stichwort: Cameron Carpenter.

Der Überblick über die Orgelkompositionen ist auf den zentral- und westeuropäischen Bereich begrenzt, Spanien und England etwa müssen außen vor bleiben. Das ist dem begrenzten Umfang des Buches geschuldet. In diesen Grenzen ist Maiers Überblick allerdings sehr hilfreich und anregend, weil er auch auf die ‚Verbindungslinien‘ zwischen den Komponisten und ihren Werken eingeht.

Das kleine Kapitel zur Orgel im Sprichwort und in der Literatur ist eine amüsante, wenn auch vielleicht verzichtbare Dreingabe. Das abschließende Literaturverzeichnis macht das jedoch wieder wett, die bibliographischen Angaben sind für sich allein genommen schon Gold wert.

An wen richtet sich nun Hans Maiers Orgel-Buch? In dieser Frage steckt auch der vielleicht einzige Kritikpunkt. Wer schon alles über das Instrument weiß, wird hier nicht viel Neues entdecken können. Für Einsteiger ohne jegliche Vorkenntnisse ist es wiederum reichlich kompliziert, vor allem was die musikalischen und technischen Begriffe angeht, mit denen man zuweilen bombardiert wird: Nicht jeder weiß auf die Schnelle, was ein cantus firmus, ein Wellenbrett oder ein Barker-Hebel ist – erklärt werden die Begriffe vom Autor nicht. Von dieser Einschränkung abgesehen, bietet Hans Maiers Orgel-Büchlein viel Wissenswertes auf engstem Raum und kann somit einen soliden Ausgangspunkt bilden für weitergehende Orgel-Studien.

