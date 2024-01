Jeden Cent wert

Buchkritik vom 18.11.2015



Die Literatur zu Ludwig van Beethoven und seinen Sinfonien ist unüberschaubar. Jetzt ist eine neue Publikation dazugekommen: Martin Geck verbindet in seiner Einführung in die Welt der neun Sinfonien Beethovens Analyse mit Deutung und überrascht durch neue Blicke auf Beethovens Ideen-Landschaft. Die Jahre von 1800 bis 1824 sind in keinem Geschichtsbuch als besondere Epoche ausgewiesen, bedeuten jedoch innerhalb der musikalischen Kunst den Beginn eines neuen Zeitalters: Mit seinen neun Sinfonien erhebt Beethoven den Anspruch, die Welt mit den Mitteln der Kunst noch einmal neu zu schaffen. Es geht dabei nicht nur um Pathos und Größe, sondern auch um Momente von Zartheit und Versenkung.

SWR OLMS - MARTIN GECK | DIE SINFONIEN BEETHOVENS - NEUN WEGE ZUM IDDENKUNSTWERK Verlag: OLMS ISBN: ISBN 978-3-487-42137-7

Zu Ludwig van Beethoven ist schon vieles gesagt und geschrieben worden. Vieles, aber gewiss noch lange nicht alles. So, wie jedes große Sinfonieorchester früher oder später den Ehrgeiz hat, alle neun Beethoven-Sinfonien noch einmal neu zu interpretieren, so stehen auch die Hörer, und neben und mit ihnen die Musikkritiker und Musikwissenschaftler, immer wieder neu vor den Fragen, die die großen Meisterwerke der Vergangenheit nicht nur für unser musikalisches Selbstverständnis aufwerfen, auch für unsere Gegenwart; wobei die zentrale Frage im Falle Beethoven vermutlich die ist, die Peter Schleuning , ein Altachtundsechziger unter den Musikwissenschaftlern, im Beethoven-Gedenkjahr 1977 provozierend, aber trefflich, formulierte, wie folgt: Er fragte: „Warum werden wir von Beethoven immer noch erschüttert?“

Das fragt, implizit, auch das neue Beethoven-Buch von Martin Geck. Es handelt von den neun Sinfonien, und verspricht im Untertitel: „Neun Wege zum Ideenkunstwerk“. Ein höchst romantischer Begriff! Er zeigt erstens die Blickrichtung an, die der Autor vorgibt, sowie zweitens die Tradition, in die er sich stellt. Und drittens signalisiert er, dass dies Büchlein kein gewöhnlicher Konzertführer sein möchte, in dem man schnell Satzfolge, Tonart et cetera nachschlagen kann, bevor man ins Konzert eilt. Geck, im Klappentext zutreffend vorgestellt als der Dortmunder „Doyen der Musikwissenschaft“, will mehr. Er hat im Laufe seiner Karriere schon etliche Bücher über Beethoven verfasst, wobei die mehrfach aufgelegte rororo-Biografie sowie eine umfangreiche Monografie über die „Eroica“-Sinfonie, die er gemeinsam mit besagtem Peter Schleuning verfasst hat, besondere Erwähnung verdienen.

Gecks neuestes Buch ist ungewöhnlich dünn geraten, eigentlich eher ein Heft, ein Büchlein: Hartcover, 168 Seiten. Man ist schnell damit durch. Man begegnet in dieser glänzend formulierten, kurzgefasst-thesenhaften Darstellung der Beethovenschen Ideenwelt auch allerhand alten Bekannten. Zum Beispiel ist die steile These, dass sich Beethoven ganz persönlich mit dem antiken Lichtbringer Prometheus und zugleich mit Napoleon Bonaparte identifiziert habe, dem bereits erwähnten „Eroica“-Buch von Geck und Schleuning von 1989 entnommen. Aber dass auch Beethoven selbst das so sah, dafür gibt es nach wie vor keinen Beleg. Oder ein anderes Beispiel: die leidige Form- und Struktur-Debatte. Mit Siebenmeilenstiefeln flaniert Martin Geck durch E. T. A Hoffmann- und durch Adorno-Zitate, er überspringt souverän von Hegel bis Carl Dahlhaus die Jahrhunderte und kommt, wie schon früher einmal, zu dem Ergebnis: „… dass Struktur in Beethovens Musik nur dann intelligent untersucht werden kann, wenn nicht vorausgesetzt wird, was bewiesen werden soll, nämlich die Organik des Ganzen. (…) Wer konsequent auf immanente Strukturanalyse setzt, gerät bei Beethoven alsbald in eine Sackgasse.“ Soweit Martin Geck.

Sein neues Buch über Beethovens Sinfonien liefert genau das nicht, was andere, etwa Dieter Rexroth, in musikalischen Werkführern über Beethovens Sinfonien versucht haben: Geck erklärt nicht das Ganze einer Sinfonie, und er geht nie, in keinem Falle, von einem festen Formbegriff, einem geschlossenen Werkbegriff aus. Er beleuchtet einzelne Takte, sogar einzelne herausragende Phänomene, wie zum Beispiel den Septakkord, mit dem die erste Sinfonie beginnt, oder den verfrühten Horneinsatz im ersten Satz der „Eroica“-Sinfonie, er führt die bekannten Erklärungsmodelle dazu an, bezweifelt oder bestätigt sie, formuliert eigene Zweifel und rechnet so mit dem mündigen Leser, dem musikinteressierten Hörer, der selber weiterfragt und weiterhört. Zieht man den Anmerkungsapparat ab (12 Seiten) und dazu noch die kommentierten Bilderseiten (18 Seiten), dann kommt man, bei einem Ladenpreis von 19 Euro 80, auf ein stolzes Preis-Leistungs-Verhältnis von etwa 15 Cent pro Buchseite. Fragt sich: Ist es das wert? Meine Antwort lautet: Aber ja, jeden Cent! Dieser aphoristische Gelehrten-Essay über Beethovens Sinfonien liefert zwar keine Höranleitung ex cathedra, auch keine letzten Wahrheiten. Doch er bietet, eben weil aus jeder Antwort neue Fragen sprießen, einen Schatz von Anregungen, Beethoven neu zu hören.

Buchkritik vom 18.11.2015 aus der Sendung „SWR2 Cluster“