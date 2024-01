Buchkritik vom 28.10.2015



Rudolf Barschai und das von ihm gegründete Moskauer Kammerorchester sind Legende - und doch heute fast vergessen. Der Journalist Bernd Feuchtner, befreundet mit Rudolf Barschai seit 1991, hat nun eine erste Biografie des Bratschers und Dirigenten verfasst. Mehr dazu von Dieter David Scholz.

SWR wolke - Rudolf Barschai | Leben in zwei Welten: Moskaus goldene Ära und Emigration aus dem Westen Aufgezeichnet und herausgegeben von Bernd Feuchtner Verlag: wolke ISBN: ISBN 978-3-95593-066-0

Rudolf Barschai und sein Moskauer Kammerorchester hatten die barocke Literatur für Russland wiederentdeckt, denn in Russland war die Barockmusik bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts völlig vergessen. Ein Gastspiel des Münchner Kammerorchesters faszinierte Rudolf Barschai so sehr, dass er diese Musik auch für seine Heimat zu neuem Leben erwecken wollte. 1955 gründete er gegen vielerlei Widerstände das Moskauer Kammerorchester, nachdem er zuvor schon das Borodin-Quartett ins Leben gerufen hatte. Nicht nur in der Sowjetunion, sondern auch auf internationalen Tourneen und mit vielverkauften Schallplatten hatte das Moskauer Kammerorchester mit seiner Wiederentdeckung der Barockmusik durchschlagenden Erfolg.

Heute ist Rudolf Barschai, zumal bei den jüngeren Generationen von Musikliebhabern, fast vergessen. Umso willkommener ist das Buch des Musikjournalisten Bernd Feuchtner, er war viele Jahre Redakteur der Zeitschrift Opernwelt. Feuchtner, der Barschai am Rande der Aufführung von Schostakowitschs Leningrader-Sinfonie 1991 in Leipzig kennenlernte, hat Barschais Erinnerungen aufgezeichnet und herausgegeben. Rudolf Barschai erzählt freimütig von seiner jüdischen Herkunft und vom sowjetischen Antisemitismus, von seiner nomadenhaften Wunder-Kindheit, davon, wie er in die Moskauer Spezialschule für Musik aufgenommen wurde und schließlich beim besten aller russischen Geigenprofessoren in die Lehre gehen konnte: bei Lew Zeitlin. Und doch wurde es nicht die Geige, auf der er ein weltweit geschätzter Solist wurde, sondern die Bratsche. Der Student Barschai hatte nämlich entdeckt, dass er ein Quartettmensch war, und weil sich für sein Streichquartett kein ebenbürtiger Bratschist finden ließ, übernahm eben er dieses Instrument.

Dmitri Schostakowitsch, von dem Barschai prägenden Kompositionsunterricht erhalten hatte, verkörperte wie kein anderer die Situation des Musikers im repressiven Sowjetsystem zwischen gefügiger Anpassung an die herrschende politische Kulturdoktrin und subversivem Widerstand. Zweimal, 1936 und 1948, wurde Schostakowitsch von Amts wegen verurteilt, seiner Lehrämter enthoben und seines Einkommens als Komponist beraubt. Chatschaturjan, Prokofiew und andere unangepasste Komponisten wurden ebenfalls zu „Volksfeinden“ erklärt. Auch über Rudolf Barschai hing dieses Damoklesschwert. Nachdem sein prominenter Lehrer und Freund Schostakowitsch 1975 gestorben war, wurden für Barschai die Behinderungen und Schikanen der sowjetischen Bürokratie eine so große Belastung, dass er sich, wie sein Kollege Kyrill Kondraschin, zur Emigration entschloss.

Da sein Vater aus einer jüdischen Familie aus Weißrussland stammte, während seine Mutter aus einem alten Kosakengeschlecht kam, stand Barschai die Emigration nach Israel offen. Sein Freund Isaak Stern half ihm bei den ersten Schritten, die israelische Staatschefin Golda Meir protegierte ihn, er wurde Chef des Israelischen Kammerorchesters. Inzwischen hatte es Barschai aber längst zum großen sinfonischen Repertoire gezogen, er ging bald nach England und übernahm die Leitung des Bournemouth Symphony Orchestra samt der britischen Staatsbürgerschaft.

Die Erinnerungen Rudolf Barschais, die nicht frei sind von Gogolschem Humor, haben Abrechnungscharakter, denn sie berichten vom Leid des Zweiten Weltkriegs, vor allem aber dem des Kalten Krieges, von der alltäglichen „Versklavung der Musiker durch das Kulturministerium und die staatliche Schallplattenfirma Melodija“, wie Barschai betont. Es geht um Musik unter Bewachung, aber auch um Musik als Widerstand in diesem Buch, um die subversive Kraft der Musik in unterdrückten Systemen und natürlich um Orchester, Dirigenten und Instrumentalisten. Es sind chronologisch fortschreitende, in leicht lesbarer Ich-Form gehaltene, authentisch wirkende Gesprächsaufzeichnungen, die Bernd Feuchtner zu so etwas wie einer lückenlosen Autobiografie Rudolf Barschais gebündelt hat. Es ist ein an Details, Fakten, Namen und Querbezügen opulentes Buch, das am Beispiel Rudolf Barschais konkret und exemplarisch den Reichtum einer musikalischen Blütezeit dokumentiert, aber auch die Schäbigkeit der geradezu absurden Repressalien, Schikanen, Bespitzelungen und Verbote sowjetischer Kulturfunktionäre, die den Musikern das Leben schwer machten, im eigenen Land, noch mehr bei Auslandsgastspielen. - Im November 2010 verstarb der Bratscher und Dirigent Rudolf Barschai in seiner Schweizer Wahlheimat.

Als Rudolf Barschai, wie viele seiner Musikerkollegen, in den Westen emigrierte, sind seine Schallplatten über Nacht vom Markt verschwunden, all die großartigen Aufnahmen des Mos-kauer Kammerorchesters mit David Oistrach, Leonid Kogan, Swjatoslaw Richter und Emil Gilels. Eine 20 CDs umfassende Rudolf Barschai-Edition des Labels ICA Classics hat sie jetzt wiederentdeckt und auf den Markt gebracht. Sie ist so verdienstvoll wie das Buch von Bernd Feuchtner.

