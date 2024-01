Echte Fundgrube

Buchkritik vom 21.10.2015



Der Kölner Musikwissenschaftler Arnold Jacobshagen versucht, sich sich dem Komponisten Gioachino Rossini quasi durch die Hintertür zu nähern, indem er vor allem auf den kulturgeschichtlichen und historischen Kontext seines Wirkens und Schaffens eingeht.

SWR Laaber - Arnold Jacobshagen: Gioachino Rossini und seine Zeit Verlag: Laaber ISBN: ISBN 978-3-89007-770-3

Waren es nun zwölf oder 13 Tage, die Gioachino Rossini für die Komposition seiner berühmten Opera buffa „Il barbiere di Siviglia“ benötigt hat? Lag er dabei möglicherweise im Bett und plauderte gleichzeitig angeregt mit seinen Freunden? Statt alte Legenden zu befeuern, versucht Arnold Jacobshagen gleich zu Beginn seines Rossini-Buches ein objektiveres Bild vom Schaffensprozess des Komponisten zu zeichnen. Und das ergibt im konkreten Fall: Es waren wohl tatsächlich kaum mehr als zwei Wochen. Dabei stand der junge Mann von verschiedener Seite stark unter Druck, denn neben dem „Barbiere“ hatte er meist noch weitere Opernprojekte an verschiedenen Orten Italiens verfolgt, für die Vorarbeiten gemacht und Proben abgehalten werden mussten. Zeit zum Faulenzen blieb da sicherlich nicht.

Schon in jungen Jahren ist Rossini also mit dem komplexen System der italienischen Theaterpraxis in Berührung gekommen und hat sich hervorragend an dessen Rhythmen angepasst. Besonders aufschlussreich ist hierfür das zweite Kapitel des Buches, in dem Jacobshagen auf gut 80 Seiten ausführlich schildert, welche verschiedenen Opern-Typen am Beginn des 19. Jahrhunderts in Italien en vogue waren, und wie fest diese mit den Eigenheiten der verschiedenen Theater verknüpft waren. Dazu kommen die oft ungünstigen politischen Hintergründe dieser Zeit, die Napoleonischen Kriege und französischen Besetzungen in Italien. Nicht zuletzt deshalb unterschied sich das Theaterwesen beispielsweise in Neapel deutlich von dem Venedigs oder Mailands.

Mit Maometto II., einer ernsten Oper für das berühmte Teatro San Carlo, landete der junge Rossini 1820 einen großen Erfolg in Neapel –allein jenseits des Vesuvs blieb ihm dieser verwehrt. Zu sehr entsprach das Werk den lokalen Gepflogenheiten und dem dort vorherrschenden Geschmack. Gerade das aber macht diese Musik für Arnold Jacobshagen so reizvoll. Deshalb plädiert er im zweiten Kapitel seines Buches deutlich für eine aktive Wiederbelebung der ernsten Opern Rossinis auf heutigen Bühnen. Ansonsten hält sich der Autor mit persönlichen Aussagen eher zurück. So bietet das erste Kapitel über den Künstler Rossini vor allem kurz kommentierte Zitate aus den einschlägigen biografischen Quellen. Jacobshagen stellt aber auch den aktuellen Stand der Forschung auf diesem Gebiet vor, sachlich und fundiert in fünf verschiedene Aspekte gegliedert.

Etwas detaillierter nähert sich der Autor dann im dritten Kapitel der Musik Rossinis. Hier steigt Jacobshagen mit einem Begriff aus der zeitgenössischen Rossini-Kritik ein: dem „Mechanischen“. In bündiger und schnörkelloser Sprache schildert der Autor, wie dieser Eindruck vor allem bei Rossinis komischen Opern entsteht, und welche Wirkung er damit erzielt. Zudem zeigt er auf, wie fortschrittlich Rossinis Orchestrierung gewesen ist, auch wenn sie von manchem Zeitgenossen als sehr verworren empfunden wurde. Für den heutigen Leser etwas irreführend sind Jacobshagens Ausführungen über ein in der jüngeren Forschung entwickeltes Formmodell für Rossinis Opern. Hier kommt es an einigen Stellen zu Gedankensprüngen, die möglicherweise durch Kürzungen entstanden sind. Am Schluss des Kapitels steht dann noch ein Ausblick auf das immer noch ziemlich unterbelichtete Spätwerk des Komponisten.

„Der andere Rossini“ – unter diesem plakativen Titel stellt Arnold Jacobshagen dessen späte Kirchenmusikwerke und vor allem seine als „Alterssünden“ bekannt gewordenen Klavieralben vor. Statt eines flammenden Plädoyers für diesen allein schon quantitativ so bedeutenden Werkkomplex erwarten den Leser allerdings mehr allgemeine Erörterungen und Verweise auf die zu diesem Thema vorhandene Spezialliteratur. Das ist ein bisschen schade, denn schließlich fristen diese herrlich grotesken und mit tiefsinnigem Humor gestalteten Stücke immer noch ein Schattendasein auf den Konzertpodien. Dafür widmet Jacobshagen dem weniger ergiebigen Thema „Rossini und Bach“ vielleicht etwas zu viele Seiten.

Der Bach-Abschnitt ist Teil des vierten Kapitels, wo die Beziehung Rossinis zu anderen Komponisten im Vordergrund steht. Auf den Abdruck der Lobeshymnen seiner Anhänger verzichtet Jacobshagen bei seiner Darstellung der Rossini-Rezeption. Er setzt sich stattdessen intensiver mit den Reaktionen der deutschen Fachpresse auf das „Rossini-Fieber“ auseinander. So kommen etwa der Berliner Kritiker Bernhard Marx, aber auch die etwas weniger polemischen Ausführungen Schumanns und Wagners zu Wort.

Das Buch von Arnold Jacobshagen enthält viele interessante Aspekte aus dem Leben und Schaffen Rossinis, räumt mit manchen immer noch bestehenden Vorurteilen auf und regt zum Nachdenken darüber an. Trotz vorgeschalteter biografischer Chronik verlangt es vom Leser aber ein gewisses Vorwissen über den Komponisten. Für Einsteiger ist es vielleicht eine Nummer zu groß, für Enthusiasten und Wissenschaftler aber eine echte Fundgrube.

Buchkritik 21.10.2015 aus der Sendung „SWR2 Cluster“