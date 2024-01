Ironisch verpackte Eitelkeiten

Buchkritik 30.9.2015

SWR berlin VERLAG - Helmut Krausser: Alles ist gut Verlag: berlin VERLAG ISBN: ISBN 978-3-8270-1202-9

Marius Brandt, der Protagonist dieses Romans, ist ein wenig erfolgreicher Komponist, der nichts von Atonalität hält und in anachronistischer Weise auf die schöne Melodie fixiert ist, deshalb jedoch vom heutigen Musikbetrieb systematisch ausgegrenzt wird. Er selbst sieht sich als Feigling und Pragmatiker, hat wechselnde Freundinnen und kämpft sich mit reichlich Alkohol mehr schlecht als recht durch den Alltag. Seine künstlerischen Ziele sind klar abgesteckt:

„Man muss kein Guru sein, kein Schamane, kein Halbgott. Niemand hat auf Erden mehr erreicht als der Künstler, der für seine Arbeit geliebt wird.“

Ausgerechnet diesem Mittelklasse-Komponisten wird von seinem polnischen Hausmeister ein Päckchen anvertraut, das Noten mit einer geheimnisvoll-faszinierenden Melodienfolge enthält. Je mehr Brandt jedoch diese Melodien für sein eigenes Werk ausschlachtet, umso mehr wird er in den Sog überraschender Erfahrungen und Erlebnisse hineingezogen. Rätselhafte Todesfälle säumen plötzlich seinen Weg, Visionen, Halluzinationen, Ekstasen überfallen ihn und befördern ihn in ungeahnte Welten. Zwar kommen die Kompositionen prächtig voran, doch das Leben Brandts schlittert immer mehr in unkontrollierbare Bahnen. Und auch die lang ersehnte Uraufführung seines neotonalen Orchesterstückes mit dem Titel „Alles ist gut“ endet im Desaster, weil die Musik ungeahnte Wirkung entfaltet: Gleich drei Zuhörer kollabieren, die Sanitäter haben alle Hände voll zu tun – und Brandt wird um seinen Beifall betrogen.

Was es mit dem geheimnisvollen Päckchen auf sich hat, schildert der Autor in einem zweiten Strang. Der führt tief in die polnisch-jüdische Geschichte, erzählt von Rabbis und Progromen, Erpressungen und Zwangsverheiratung und mündet schließlich ins 20. Jahrhundert, wo noch einmal so schwergewichtige Themen wie Euthanasie und Hinrichtungen durch die SS abgehandelt werden. Dieser historische Strang entwickelt jedoch ein so unfreiwilliges Eigenleben, dass es Krausser nur mit Mühe gelingt, ihn an die übrige Handlung anzulöten. Denn er will ungemein viel in die 240 Seiten seines Romans hineinpacken: vehemente Attacken gegen die Hegemonie atonaler Kompositionen oder gegen die bürokratische Verwaltung von Musik in Opernhäusern und Orchestern. Vor allem aber Gedanken über die magische Wirkung von Musik, insbesondere die einer schönen Melodie. Für alle Nicht-Krausser-Kenner wird dabei ausdrücklich auf dessen eigenen Roman „Melodien“ verwiesen. Dem Komponisten ist er durchaus bekannt:

„Selbstverständlich hatte ich vor Jahren mal ,Melodien’ gelesen, wie hierzulande jeder klassische Musiker, der über ein gewisses Maß an literarischer Bildung verfügt. Ein Magier erschafft im 16. Jahrhundert die Tropoi, Melodien, die in Menschen Gefühle aller Art auslösen und magische Wirkung erzielen. Ein sehr dickes, aber ganz gutes Buch, nebenbei.“

Sehr viel dünner in der Tat ist Kraussers jüngster Roman, ähnlich im Stoff, aber leider sehr viel oberflächlicher gestrickt. Immerhin gelingen ihm dabei amüsante Episoden und geistreiche Momentaufnahmen. Aber wo bisweilen eine Andeutung genügt hätte, muss allzu oft alles gesagt werden. Dazu gefällt sich Krausser in gekünstelten Wortschöpfungen, wenn etwa von der „porösen Befindlichkeit“ des Protagonisten die Rede ist, von der „Pole-position der üblichen Verdächtigen“ oder der „Piesack-Souffleuse der Vergeblichkeit“. Das alles mag satirisch gemeint sein. Aber muss es ausgerechnet das frei erfundene Opernhaus in Bottrop, dem Inbegriff des Ruhrpotts, sein, wo das Eingreifen der übernatürlichen Kräfte die bizarrsten Folgen nach sich zieht: total verstimmte Instrumente, Chorsänger mit Monster-Erektionen und Blutstropfen, die zu Mini-Brandherden mutieren und das ganze Theater in Brand stecken?

Helmut Krausser ist nicht nur der Autor des Buches, sondern auch sonst ständig präsent: Der Komponist Brandt wirkt wie ein Alter Ego des Schriftstellers, der, so lesen wir, seine literarische Produktion unterbrochen hatte, um wie seine Hauptfigur drei Opern zu komponieren. Zu allem Überfluss tritt Krausser dann aber auch noch selbst auf, als angeblicher Sekretär des weißrussischen Mäzens namens Baraschimow, der Brandt unter seine Fittiche genommen hat. In Wirklichkeit zieht jedoch dieser Sekretär alle sichtbaren und unsichtbaren Fäden – und auch der Komponist war und ist nichts anderes als eine Marionette von seinen Gunsten. Unansehnlich, egomanisch und eitel wirkt Krausser – in den Augen des Komponisten. Auch das hat einen Anflug von Ironie. Und dennoch bleibt der Eindruck, dass hier ein Autor tatsächlich etwas zu viel der eigenen Eitelkeit gefrönt hat.

Am Ende überschlagen sich die Ereignisse, vermischen sich die Ebenen von Autor, Erzähler und Protagonist, von Realität und Fantasie, dass einem als Leser einigermaßen schwindlig werden kann. So kommt es zu einem Finale, das die vielen einzelnen Erzählmotive zwar nicht zusammenknüpft und auflöst, das dafür aber mit einem wortwörtlichen Knalleffekt allein Herrn Krausser auf der Bühne der Kunst zurücklässt.

Buchkritik vom 30.9.2015 aus der Sendung „SWR2 Cluster“