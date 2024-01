Das Buch macht neugierig

Buchkritik vom 16.9.2015



Eine internationale musikwissenschaftliche Konferenz hat sich 2006 des Komponisten angenommen – unter dem Thema „Spontini und die Oper im Zeitalter Napoleons“. Jetzt endlich ist das Ganze in schriftlicher Form im kleinen Studiopunkt-Verlag im rheinischen Sinzig erschienen. Michael Horst hat es für Cluster gelesen.

SWR STUDIO ● VERLAG - Altenburg / Jacobshagen / Langer / Maehder / Woyke (Hrsg.): Spontini und die Oper im Zeitalter Napoleons Verlag: STUDIO ● VERLAG ISBN: ISBN 978-3-89564-150-3

Es war der 15. Dezember 1807, als Gaspare Spontini an der Pariser Opéra den größten Triumph seines Lebens erlebte. Einen Triumph, der weit über seine persönliche Zukunft hinaus weisen sollte. Denn nicht nur Kaiserin Josephine, deren Protégé Spontini war, zeigte sich begeistert. Auch die Kollegen der folgenden Operngeneration, ob nun Rossini, Berlioz oder Wagner, sollten später ihre einhellige Bewunderung für Spontinis Tragédie lyrique „La Vestale“ äußern. Und nicht wenige seiner kompositorischen Ideen für ihre eigenen Werke übernehmen.

Was aber war so besonders an dieser Oper über eine römische Priesterin, die ihr Keuschheitsgelübde für einen draufgängerischen Feldherrn opfert, die dafür mit dem Tod durch Verhungern bestraft wird, aber im letzten Moment durch ein Eingreifen der Göttin Vesta gerettet werden kann? Auch diese Frage wurde auf der internationalen Konferenz zum Thema „Spontini und die Oper im Zeitalter Napoleons“ erörtert. Vor allem war es Spontinis Fähigkeit, große, kontrastierende Szenen zu sogenannten Tableaux zusammenzufügen, hinzu kam seine Kunst der Instrumentierung, die das Orchester deutlich aufwertete. Und nicht zuletzt die monumentale Würde seiner Musik.

Claudio Toscani steckt die Koordinaten der „Vestalin“ noch weiter ab – schade, dass ausgerechnet sein Beitrag im italienischen Original belassen wurde. Spontini, so seine Analyse, gelang sozusagen die Quadratur des musikalischen Kreises: Einerseits die klassizistische Form im Stil der römischen Antike zu erhalten, was besonders der selbsternannte Kaiser Napoleon von der Oper einforderte; andererseits dem nachrevolutionären Publikum eine bürgerliche Tragödie zu bieten und damit erstmals ein psychologisches Drama im modernen Sinn. Julia, die Titelgestalt der Oper, hat ihrem geliebten Licinius ewige Treue geschworen, bevor er in den Krieg zog, muss dann allerdings ihrem sterbenden Vater versprechen, in die Dienste der Keuschheitsgöttin zu treten. Kein Wunder, dass diese unfreiwillige Jungfrau ergreifende Gebete an die Göttin richtet.

Geschadet hatte bei „La Vestale“ die politische Einflussnahme nicht – Spontini und sein Librettist wussten geschickt das Beste daraus zu machen. Weniger glücklich lief es zwei Jahre später mit der Oper „Fernand Cortez“, einem seinerzeit beliebten Stoff über den siegreichen spanischen Eroberer und seinen Widersacher, den Aztekenkönig Montezuma. Auch hier hatte Napoleon seine Hand im Spiel, um mit Hilfe erhabener Opernklänge seinen Spanienfeldzug zu glorifizieren.

Aber Spontinis Musik spielte ihm ein Schnippchen: Sie veredelte nicht nur die Tatkraft des kühnen Eroberers, sondern auch das Leid der Eroberten – Pech für den Kaiser. Pech aber auch für Spontini, der sich nach dem Sturz Napoleons zu diversen Neufassungen genötigt sah, von denen jedoch keine den Erfolg der „Vestalin“ wiederholen konnte.

Eine Vielzahl von Facetten zu Spontinis Wirken und Wirkung zeigt dieses Buch auf: Manche allzu trockenen Ausführungen mögen wissenschaftlicher Akribie geschuldet sein. Anderes schlägt überraschend weite inhaltliche Bögen. So sorgte Napoleon für die gezielte propagandistische Verbreitung von Spontinis Opern in Neapel, wo sein Schwager auf dem Thron saß. Erstaunlich auch sein großes Interesse am Metronom, das 1815 von Johann Nepomuk Mälzel in Wien erfunden worden war. Noch im gleichen Jahr wurde es in Paris offiziell eingeführt, und Spontini war einer der eifrigsten, wenn es darum ging, seine Partituren mit minutiösen Metronomangaben zu versehen, um sie vor dem Missbrauch unbedarfter Dirigenten und Sänger zu schützen.

Auch wenn es hauptsächlich um Paris und die Zeit Napoleons geht: Ein Aufsatz des Buches streift auch die vielkritisierte Herrschaft Spontinis als Preußischer Generalmusikdirektor, wo König Friedrich Wilhelm III. immerhin 20 Jahre an dem Zugereisten festhielt, obwohl die Zeit viel stärker nach deutschsprachigen Opern im Stile von Webers „Freischütz“ verlangte. Erst mit dem historischen Abstand sind die Qualitäten von Spontinis Werk wieder zu Tage gefördert worden, nicht zuletzt durch die wegweisende Inszenierung der „Vestalin“ durch Luchino Visconti 1954 an der Mailänder Scala, mit Maria Callas in der Titelpartie. Das vorliegende Buch macht neugierig auf Spontini – nun wäre es dringend an der Zeit, auch in Deutschland seine Opern – oder wenigstens sein Meisterwerk „La Vestale“ – auf die Bühne zurückzubringen.

Buch-Tipp vom 16.09.2015 aus der Sendung SWR2 Cluster