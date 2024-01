Spannende und bereichernde Lektüre

Buchkritik vom 5.8.2015



Der in Freiburg i. Br. geborene Komponist Heinz Werner Zimmermann, Schüler von Wolfgang Fortner und 1954 dessen Nachfolger am Ev. Kirchenmusikalischen Institut Heidelberg, hat sich vor allem als Verfasser geistlicher Werke für Chor und auch Orgel über Deutschland hinaus bekannt gemacht. Von 1975 bis 1996 war er Ordinarius für Komposition und Tonsatz an der Musikhochschule Frankfurt am Main. Nun ist bei quasi seinem Hausverlag, Bärenreiter, eine Aufsatzsammlung unter dem Titel „Über Musik und Musiker. Streifzüge durch die Musikgeschichte“ erschienen.

Die Aufsatzsammlung war – wie der Autor im Nachwort verrät – „ursprünglich keineswegs zur Veröffentlichung vorgesehen“, sondern für einen musikliebenden, persönlichen Freundeskreis. Und so ist dieses immerhin 303 Seiten starke Buch, das bei Bärenreiter erschienen ist, denn auch „Allen Musikliebhabern, und vor allem“ – wie Heinz Werner Zimmermann schreibt – „meinen musikbegeisterten Freunden vom Rotary-Club Bad Homburg v. d. H. zugeeignet“. Damit ist bereits gesagt: Der Autor wendet sich nicht an Fachleute. Es ist auch kein künstlerisches Credo oder gar eine Lebensbilanz intendiert. Zimmermann referiert in 41 Texten zu 41 unterschiedlichen Themen aus Musikgeschichte und Musikleben.

Die in diesem Band versammelten Aufsätze sind chronologisch an der Musikgeschichte orientiert, überwiegend an Komponisten. „Über Musik und Musiker“ – lautet ja auch der Titel des Buches. Untertitel: „Streifzüge durch die Musikgeschichte“. Diese Streifzüge bringen immer wieder heutige Perspektiven, verlaufen aber nicht kreuz und quer in der europäischen Musikgeschichte, sondern orientieren sich mit Ausnahme etwa von Chopin, Verdi, Puccini, Ravel, Strawinsky oder Gershwin überwiegend an Komponisten aus dem deutschsprachigen Raum. Diese kulturell deutsche Perspektive ist selbstverständlich durchaus legitim. So beginnt die Aufsatz- oder auch Essaysammlung mit einer Huldigung an Johann Sebastian Bach. Es schließen an: ein Text zu Bach und Händel und zwei weitere Bach-Aufsätze, sodann: Haydns Englandreisen, ein Blick auf Haydn und Mozart – aus Zimmermanns Sicht, der monothematisch komponierende Haydn und der aus der Vielfalt der Einfälle schöpfende Mozart –, dann Betrachtungen über Mozart, Beethovens Leib- und Magenspeisen, Schubert, Mendelssohn als Wiederentdecker Bachs und Kirchenmusiker, Schumann, Chopin usw. Wir landen schließlich bei Hindemith und Orff. Der „klassische“ Klassik-Kanon ist abgearbeitet. Aufsätze über amerikanische Spirituals, George Gershwin, Dave Brubeck, Kirchenmusik und Moderne sowie einige berühmte deutsche Orchester und Chöre bilden die Schlussgruppe des Bandes.

Manche Aufsätze behandeln auch grundsätzliche Gedanken zur Kultur: So äußert sich Zimmermann etwa zu Sinn und Unsinn der Künstlerförderung, indem er die Förderung von Werken und Aufführungen, Ausstellungen etc. fordert und vorschlägt, dass – nach dem Vorbild öffentlich-rechtlicher Radioprogramme – sich auch die Fernsehprogramme der ARD Zitat: „junger regionaler Maler und Bildhauer annehmen, indem sie deren wichtigste Werke vielleicht in regelmäßigen Fernsehprogrammen zeigen und kommentieren würden“ – ein fast rührender Vorschlag, gut gemeint, aber in der derzeitigen Zuschauerquoten und -reichweiten abhängigen Fernsehlandschaft ohne Chancen.

Wenn Zimmermann im Zusammenhang mit Gospels und Spirituals die pentatonische Tonleiter erklärt – Zitat: „eine unvollständige Tonleiter, die nicht die sieben Töne unserer Tonleiter aufweist, sondern nur fünf (…)“ und weiter: „Für musikalische Frühkulturen ist diese Tonleiter fast die Regel“ –, dann ist das ein abendländischer Blick. Die Halbtonlose Pentatonik ist ja auch die Grundlage der traditionellen chinesischen Musik. Ist eine Jahrtausende alte Kultur dann eine Frühkultur? Und was heißt: „unvollständige Tonleiter“? Sie erscheint doch nur aus dem Blickwinkel der Dur / Moll und Kirchentonarten gewöhnten Mittel- und Südeuropäer unvollständig! Ebenso könnten jene Musikkulturen, deren Tonsysteme Viertel- und andere Mikrointervalle essenziell benutzen, der abendländischen Musik vorwerfen, sie beruhe auf „unvollständigen“ Tonleitern – dies nur unpolemisch am Rande vermerkt. Denn abgesehen von mancher eurozentristischen Perspektive und dem selbstverständlich vorausgesetzten Konsens der Leserinnen und Leser mit einem tradierten und tradiert hierarchischen Bildungskanon, bieten Heinz Werner Zimmermanns kleine Abhandlungen kluge Gedanken, eine Fülle von elegant miteinander verbundenen Fakten und hilfreiche Einordnungen.

Spirituals etwa kennzeichnet Zimmermann als „Liederbibeln“, im Zusammenhang mit Mendelssohns Bedeutung für die Kirchenmusik, weist er daraufhin, dass der Beruf des Kirchenmusikers durch den Einfluss der Aufklärung praktisch nicht mehr vorhanden war, dass die kirchenmusikalischen Traditionen abgestorben waren, weil eine Theologie der Vernunft und Tugend sie nicht mehr benötigte. Zimmermanns Interesse richtet sich keineswegs nur auf die Genies der Musikgeschichte und ihre größten Werke, sondern es sind im Gegenteil oft Details, wie Tagebucheintragungen Cosima Wagners zum Widerspruch zwischen Kritikerablehnung und Musikliebhaberenthusiasmus, von denen ausgehend Zimmermann rät, den Musikexperten nicht die Deutungshoheit über neue Musik zu überlassen. Sehr erhellend sind Zimmermanns Beobachtungen zur unterschiedlichen Rezeption zeitgenössischer Musik und Malerei. Allein durch die Dauer der Kompositionen lernen wir quantitativ weniger Werke der Neuen Musik kennen als dies vergleichsweise im gleichen Zeitraum in einer Ausstellung auch bei nur flüchtiger Begegnung mit neuer Kunst möglich wäre.

Hie und da hätte ein Lektorat vielleicht mit dem Autor über ein paar Straffungen am jeweils resümierenden oder an das Publikum appellierenden Ende der Aufsätze diskutieren sollen, um eine Tendenz ins zu Allgemeine zu bremsen. Von derlei abgesehen eine spannende und bereichernde Lektüre, bei der man sich gelegentlich behaglich zurückgesetzt fühlen kann in eine Zeit vor der permanenten kulturellen und soziokulturellen Infragestellung jener Werte, die noch vor einem Vierteljahrhundert felsenfest zu stehen schienen.

