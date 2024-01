Kompakt und fundiert

Buchkritik vom 8.7.2015

SWR Hentrich & Hentrich - JÜDISCHE MINIATUREN | JUTTA LAMBRECHT (Hg.) | LEO BLECH: KOMPONIST – KAPELLMEISTER – GENERALMUSIKDIREKTOR Verlag: Hentrich & Hentrich ISBN: ISBN 978-3-95565-091-9

In einem der ersten Tonfilme aus dem Jahr 1929 ist er in Schwarzweiß zu sehen: Mit sparsamen, aber punktgenauen Gesten dirigiert Leo Blech sein Orchester der Staatsoper Berlin. In ziemlich sportlichem Tempo nimmt er Richard Wagners „Meistersinger“-Ouvertüre. Blech, 1871 in Aachen geboren, befindet sich Ende der 1920er Jahre auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er leitet nicht nur die Aufführungen in der Staatsoper, sondern ist auch regelmäßig mit seinem Orchester im Aufnahmestudio zu finden. Gut 1.200 Musikstücke hat er zwischen 1916 und 47 für verschiedene Labels auf Schellackplatte eingespielt. Diese beeindruckende Zahl nennt der Berliner Musikexperte Peter Sommeregger in seinem Aufsatz über den Schallplatten-Dirigenten Blech. Vor allem Opernarien und -auszüge bestimmen seine Diskografie.

Ob Barbara Kemp, Lauritz Melchior oder Frida Leider – Leo Blech arbeitet mit der Crème de la Crème der deutschen Opernsänger zusammen. Mehr als 30 Jahre lang prägt er das Berliner Musikleben, dirigiert viel Wagner, setzt sich aber auch für italienische und französische Opern ein. Da hat der Sohn eines jüdischen Bürstenfabrikanten bereits eine steile Bilderbuchkarriere hinter sich. Schon als Kind fühlt er sich zur Musik hingezogen, schreibt erste eigene Werke; von 1893 bis 99 ist er Kapellmeister in seiner Heimatstadt Aachen, dann wirkt er am Deutschen Theater in Prag. 1906 geht er nach Berlin und wird dort sieben Jahre später zum „Königlich Preußischen Generalmusikdirektor“ ernannt.

Der Berliner Musikwissenschaftler Peter Sühring ist im neuen Band über Leo Blech für die biografischen Daten und Fakten zuständig. Sachlich und knapp schildert er das Leben und Wirken des Dirigenten und auch des Komponisten Leo Blech. So hat dieser neben einigen Liedern und Orchesterwerken immerhin auch sieben, meist komische, Opern geschrieben. Als Jude kann sich Leo Blech u. a. dank der Fürsprache seines Intendanten Heinz Tietjen bis zum Jahr 1937 im Amt halten. Dann flieht er vor den Nazis nach Riga und von dort schließlich weiter nach Stockholm.

Leo Blech und seine Sängerinnen und Sänger – ein Aufsatz zu diesem Thema fehlt in dem neuen Band über den Berliner Dirigenten. Dabei böte dieses Feld allein sicher genug Stoff für ein eigenes Buch. Das lässt sich einer kleinen Auswahl an Zitaten über Blech entnehmen, die Peter Sommeregger zusammengestellt hat. Der Tenor: Einerseits war Leo Blech ein ausgezeichneter, präzise arbeitender Dirigent, der sich sehr für seine Sänger eingesetzt hat. Auf der anderen Seite war er aber auch ein despotischer, oft launischer Mensch, der gerne mal ganz reale „Denkzettel“ in der Garderobe verteilte. Auf denen konnte dann in großen Lettern allein das Wort „Bravo!“ stehen, aber genauso gut auch einfach nur „Pfui!“.

Bemerkenswert ist die Entscheidung Leo Blechs, sein Stockholmer Exil im Jahr 1949 im Alter von 78 Jahren zu verlassen und bis zu seinem Tod 1958 in dem vom Krieg zerstörten und geteilten Berlin zu verbringen. Dort dirigiert er noch einige Jahre lang an der Deutschen Oper im Westteil der Stadt. Dem Sender RIAS ist es zu verdanken, dass wir heute noch auf ein längeres Radiointerview mit dem über 80-Jährigen zurückgreifen können. Auszüge daraus hat der Berliner Musikwissenschaftler Rüdiger Albrecht in Textform zusammengestellt und kommentiert. Sie geben einen sehr plastischen Eindruck vom Musikpraktiker Leo Blech, von seinem rheinischen Humor und ausgeprägten Wortwitz. So berichtet er beispielsweise über die letzte der zusammen gut 600 Aufführungen seiner Lieblingsoper „Carmen‘“ in Berlin:

„Ich bin doch gestürzt am Pult und habe mich verletzt. Das war bei einem Fehltritt, bei „Carmen“ ausgerechnet. Wobei ich immer hinzufüge: Man soll in meinem Alter keine Fehltritte mit Damen dieser Art mehr machen.“

Der neue Band über Leo Blech aus der Reihe „Jüdische Miniaturen“ bietet einen kompakten und fundierten Überblick über das Leben und Schaffen dieses heute kaum noch beachteten deutsch-jüdischen Dirigenten. Im Fokus der fünf Beiträge steht Blechs Aufnahmetätigkeit und sein etwa von Haydn bis Strauss reichendes Repertoire. Der Komponist Leo Blech wird dagegen nur sehr knapp gewürdigt. Dabei dürfte es gerade von ihm noch einiges zu entdecken geben. Eine ausführliche Diskografie hätte den Rahmen dieses Bandes sicher gesprengt, wäre aber bestimmt einmal ein Online-Projekt wert. Immerhin: Bei Facebook ist Leo Blech inzwischen schon zu finden.

