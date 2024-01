Buchkritik vom 1.7.2015



Ausführlich wurde sie gewürdigt im vergangenen Jahr: die Katastrophe des Ersten Weltkrieges – eingebürgert hat sich seitdem sogar der Ausdruck: die „Ur-Katastrophe“. Jetzt, da das Thema schon fast wieder aus dem Focus verschwunden ist, kommt als Nachzügler, als Nachtrag eine Publikation, die uns noch einmal mit der Irrationalität dieses Jahrhundertereignisses konfrontiert: Der Braumüller Verlag hat die deutsche Übersetzung der Frontberichte des Geigenvirtuosen Fritz Kreisler herausgebracht. Georg Beck hat die Kriegserinnerungen des neben Eugène Ysaye berühmtesten, bestbezahltesten, hochgelobtesten Sologeiger seiner Zeit gelesen.

SWR Braumüller - FRITZ KREISLER: Trotz des Tosens der Kanone Frontbericht eines Virtuosen Verlag: Braumüller ISBN: ISBN 978-3-99200-134-4

„Du isst ein Stück Brot, und im Schützengraben neben dir wird ein Mann erschossen. Einen Augenblick lang betrachtest du ihn ruhig, dann isst du weiter dein Brot. Warum nicht? Da kann man nichts machen. Am Ende redest du über deinen eigenen Tod mit so wenig Erregung wie über eine Verabredung zum Mittagessen. In deinem Geist ist nichts mehr außer der Tatsache, dass Horden von Menschen, zu denen du gehörst, gegen andere Horden kämpfen, und dass deine Seite gewinnen muss.“

Geist eines geistlosen Zustands. „Four Weeks in the Trenches – The War Story of a Violinist“: Unter diesem Titel veröffentlicht Fritz Kreisler 1915 seine Kriegserinnerungen im amerikanischen Verlag Houghton Mifflin Company Boston/New York. Exakt 100 Jahre später erscheint das schmale Bändchen im Wiener Braumüller-Verlag erstmals in deutscher Übersetzung. Mit einem Titel, der in seiner feuilletonistischen Harmlosigkeit das Grauen dieser „Four Weeks“ so gründlich übertüncht wie dies selbst dem Autor mit seiner Erzählhaltung im Genre Abenteuerroman dann doch nicht opportun erscheint. So bleibt es am Ende das Geheimnis des Verlages, weshalb man auf die Nüchternheit des Originaltitels verzichtet hat, der mit „Trench/Trenches“ immerhin doch das entscheidende Charakteristikum dieses Krieges beim Namen nennt: „Vier Wochen im Schützengraben – Kriegserinnerungen eines Geigers“, so wären sie wohl noch am besten überschrieben, die Ereignisse um die für die Österreicher im Übrigen verlorene Schlacht um Lemberg im Herbst 1914, erzählt aus der Ich-Perspektive des Reserveoffiziers Fritz Kreisler.

Was nachdenklich stimmt an diesen Erinnerungen, ist vor allem der Umstand, wie hier ein Künstler, ein Musiker mit, wie er selbst notiert, hochentwickeltem Nervensystem alles unbeschadet erträgt: den Explosionslärm, das Schießen, die Schreie der Verletzten. Ja, mit einer Mischung aus Verwunderung und Erschrecken liest man, wie der in aller Welt gelobte Virtuose auf dem Schlachtfeld ausharrt und die Artillerieduelle über ihm wie eine ballistische Höraufgabe studiert, und wie es ihm dann tatsächlich gelingt, aus dem Scheitelpunkt der Flugbahn russischer Granaten deren „beinahe exakte Reichweite“ zu ermitteln. Nicht ohne Stolz hält sich Kreisler dieses Kunststück zugute als „das einzige Beispiel (dafür), dass mir mein musikalisches Gehör während meiner Dienstzeit von Nutzen war“.

Wie so viele Angehörige der Weltkriegs-Generation ist auch Kreisler fasziniert von dem, was ihn bedroht. Sicher, er ist kein Ernst Jünger, der die Realkatastrophe als Mythos feiert. Aber das Verschwinden des Zivilisierten erschreckt ihn doch nicht, es beglückt ihn. Dass die noch Übriggebliebenen seines dezimierten Zuges auf dem Rückmarsch durch ein Sumpfgebiet am Ende „alle aussahen wie zottelige, magere Wölfe“, dass man kollektiv eintauchte in ein „Vorzeitmenschentum“ – dies feiert Kreisler als den „großen Gleichmacher“ Krieg. Bereits in der Etappe, in der Vorbereitung auf den Fronteinsatz breitet sich für ihn das erhebende Gefühl aus, dass alle Standes- und Rangunterschiede fallen.

Der Sohn der Anna Chaje Riwe und des Arztes Samuel Kreisler hatte Grund dazu. Wie alle anderen als Juden geborenen Angehörigen der K.-u.-k.-Monarchie, die als Wissenschaftler und als Künstler ihren Aufstieg, ihre Anerkennung suchten, ist auch für den jungen Kreisler mit dem Krieg etwas erreicht, was er im Frieden in der katholischen Mehrheitsgesellschaft nur schwer erreichen konnte: Egalität, Gleichstellung. Deswegen auch kommt Kreisler anders aus dem Krieg heraus als beispielsweise Erich-Maria Remarque, anders als der Soldaten-Dichter Wilfred Owen, dessen Poems Benjamin Britten seinem „War Requiem“ zugrunde legen wird – nicht als Pazifist, sondern als kaisertreuer Patriot, als der er auch in diesen Krieg eingetreten war. Nach einer schweren Verwundung kriegsuntauglich geschrieben und damit frei, sein gewohntes Konzertieren wieder aufzunehmen, ist es ihm fast traurig zumute:

„Hier endete mein militärisches Abenteuer, und mit tiefem Bedauern sagte ich meinen loyalen Offiziersbrüdern, meinen Kameraden und meiner treuen Ordonnanz Lebewohl und vertauschte meine geliebte Uniform mit dem schlichten Anzug des Zivilisten, dankbar, dass es mir vergönnt gewesen war, wenn auch nur ein klein wenig, meinem Vaterland zu dienen.“

Buchkritik vom 1.7.2015 aus der Sendung „SWR2 Cluster“