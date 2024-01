Buchkritik vom 17.6.2015



Die Manns und kein Ende. Das große Filmportrait von Heinrich Breloer über die Schriftsteller-Familie ist noch in frischer Erinnerung, da erscheint schon wieder eine Familienbiographie von Manfred Flügge. Steht hier natürlich die Literatur im Mittelpunkt, widmet sich ein kürzlich erschienener Tagungsbericht speziell musikalischen Aspekten: dem musikalischen Netzwerk, das Thomas Mann um sich gesponnen hat und zu dem auch der Komponist Ernst Krenek gehörte. Eine bislang wenig beachtete Beziehung, die ebenso überraschende wie faszinierende Einblicke eröffnet.

SCHÖNHEIT UND VERFALL | BEZIEHUNGEN ZWISCHEN THOMAS MANN UND ERNST KRENEK (MEHR ALS) EIN TAGUNGSBERICHT Verlag: Vittorio Klostermann

Dass die Musik für Thomas Mann immer eine ganz zentrale Rolle spielte, ist weithin bekannt. Man denke nur an seine lebenslange Auseinandersetzung mit Richard Wagner, dem er gewichtige Essays widmete, oder an die zahlreichen Passagen in seinen Erzählungen und Romanen, die der Musik gelten. Auch im Freundes- und Bekanntenkreis spielten Musiker eine wichtige Rolle, allen voran etwa der Dirigent Bruno Walter, der seit frühen Münchner Tagen zum vertrauten Berater in allen musikalischen Fragen avancierte. Er war bei vielen abendlichen Hauskonzerten dabei, zusammen mit Rudolf Serkin, Lotte Lehmann, den Brüdern Busch oder dem Kolisch-Quartett, berühmte Namen also, die damals auch die großen Konzertsäle füllten. Ein Name in diesem Netzwerk war bislang weniger aufgefallen – der des Komponisten Ernst Krenek, und das, obwohl er auf vielfältige Weise mit Thomas Mann und seiner Familie verbunden war. Matthias Henke, wissenschaftlicher Berater des Krenek-Instituts im österreichischen Krems, fand, dass es Zeit sei, daran etwas zu ändern. Zusammen mit dem Thomas Mann Archiv in Zürich initiierte er eine Tagung zum Thema, deren Bericht jetzt unter dem Titel „Schönheit und Verfall“ im Klostermann-Verlag erschienen ist.

Die erste Begegnung fand über die Lektüre statt. 1924 las der literarisch äußerst interessierte Krenek Manns gerade erschienenen Roman „Der Zauberberg“, der prompt Spuren in seiner kurz darauf entstandenen Erfolgsoper „Jonny spielt auf“ hinterließ. Die wiederum wurde von Thomas Manns Schwager, dem Dirigenten und Kritiker Klaus Pringsheim besprochen – übrigens ziemlich ungnädig. Er warf dem Komponisten vor, lediglich den Erfolg beim breiten Publikum anzustreben, statt den „Bürger zum Widerspruch“ zu reizen. 1933 erscheint der erste Band von Thomas Manns Joseph-Tetralogie – und wieder gehört Ernst Krenek zu den ersten Lesern. Im November erscheint sogar eine Rezension aus seiner Feder. Noch etwas verhalten gegenüber Manns Großprojekt, dessen weitere Bände er aber mit deutlich wachsendem Enthusiasmus bespricht. Es ist schon erstaunlich: Vermutlich ist Krenek der einzige Rezensent, der über sämtliche vier Bände schreibt! So ist es kein Wunder, dass Thomas Mann auf seinen Kritiker aufmerksam wird. 1937, anlässlich der Uraufführung von Bergs „Lulu“, zu der Krenek eine Einführung hält, lernt man sich persönlich kennen, und Thomas Mann gewinnt Krenek für die Mitarbeit an der Exilzeitschrift „Mass und Wert“.

Auch im amerikanischen Exil bleiben die Kontakte eher sporadisch. Umso anregender aber wird für Thomas Mann die Lektüre von Kreneks Abhandlung „Music Here and Now“ – einer Reflexion über den Stand der Musik. Während der Arbeit am Dr. Faustus, diesem Roman der Musik, die Mann als „Paradigma der Krisis der Kunst bzw. der Kultur überhaupt“ versteht, sind Kreneks Überlegungen für ihn von größtem Interesse. Und Matthias Schmidt führt gute Gründe dafür an, dass der von Krenek vertretene Stilpluralismus der Kunst des Dr. Faustus alias Adrian Leverkühn weit näher kommt als die reine Zwölftonlehre Arnold Schönbergs, die ja bekanntlich von Manns anderem musikalischen Berater geschichtsphilosophisch untermauert wird – von Theodor W. Adorno. Krenek wird so unversehens zum nicht zu unterschätzenden Antagonisten Adornos, mit dem er übrigens auch schon seit den 1920er Jahren in regem Austausch stand.

Da tut sich ein vielfältiges Netz unterschiedlichster Verbindungen auf. Vom Musikberater Bruno Walter war ja schon die Rede – mit ihm verbindet Krenek eine gemeinsame Publikation über Gustav Mahler, mit dessen Tochter Anna er in erster Ehe verheiratet war. Ein weiterer Aufsatz gilt dem damals noch neuen Medium der Schallplatte, das ja schon im „Zauberberg“ eine bedeutende Rolle spielt: Martin Elste porträtiert die beiden Schallplatten-Hörer Thomas Mann und Ernst Krenek gerade im Hinblick auf ihre besonderen Vorlieben.

Ein umfangreicher Komplex bezieht sich schließlich weniger auf Thomas Mann, sondern seinen Sohn Michael. Jahrgang 1919 war der das sechste und jüngste der Kinder. Schon früh schlug er die Laufbahn eines professionellen Musikers ein, bevor er sich schließlich ganz auf die Literaturwissenschaft verlegte. Ihm widmet Claudia Maurer-Zenck ein vielschichtiges Portrait: seiner familiären musikalischen Sozialisation, den Zweifeln des Vaters an seiner Begabung, seinen Anfängen als Bratscher u. a. im San Francisco Symphony Orchestra und als Solist, der sich vor allem für die Neue Musik einsetzte, so auch für den väterlichen Freund Ernst Krenek. Nach dem Krieg traten Beide bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik in Erscheinung. Und es entbehrt nicht der Komik, wenn Michael Mann Kreneks Verbindungen zu Konzertveranstaltern anzapfen will, so etwa zu den Rundfunkanstalten in Frankfurt oder Baden-Baden, deren Musikredakteure auf seine Anfragen einfach nicht reagieren wollen.



In einem Fall zeigte ihm auch Krenek die kalte Schulter: Anfang der 1970er Jahre bietet Michael Mann dem Freund ein Opernlibretto an – eine Zitat: ziemlich buntscheckige Multi Media-Angelegenheit, für die ihm Krenek als der ideale Komponist erscheint. Wie Matthias Henke ausführt, lehnte der allerdings dankend ab, weil er befürchtete, nicht die nötigen Voraussetzungen dazu zu haben. So kann man sich auch aus der Affaire ziehen ...

Alles in allem also: Es ist ein sehr facettenreiches Bild, das dieser Band vom musikalischen Kosmos Mann - Krenek zeichnet. Und was seinen Wert noch beträchtlich steigert, ist der Umstand, dass viele der bisher unveröffentlichten Quellen, auf die er sich bezieht, in einem umfangreichen Anhang beigegeben sind.

