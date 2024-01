Gedankenscharf und wortgewandt

Buchkritik vom 10.6.2015



Musik und Abschied – so heißt das neue Buch des mit Auszeichnungen und Preisen überhäuften Dirigenten und Musikwissenschaftlers Peter Gülke. Es ist aber nicht nur eine musikwissenschaftliche, sondern auch eine persönliche Publikation. Gülke schrieb es nach dem Tod seiner Frau, und er reflektiert in essayistisches Selbst- und Musikbetrachtungen seinen und der Musik Umgang mit Tod, Trauer und Schmerz.

„In Wagners überwältigenden Aktschlüssen schaufelt die Musik der Handlungslogik, die an sie herangeführt hat, prunkende Gräber, macht uns zu Emotional-Komplizen des selbstmitleidig prahlenden Oberstrolchs Wotan, der die Lieblingstochter bestraft, weil sie getan hat, was er gern getan hätte.“ So lautet einer der vielen klug zugespitzten Sätze, die man in Peter Gülkes neuestem, sehr persönlichen Buch liest. Es ist eine gedankenscharfe und wortgewandte Publikation über letzte Werke, musikalische Testamente und Kompositionen, die den Tod ihres Schöpfer vorwegnehmen. Das Motto des Buches findet sich im zweiten der fünf „Selbstgespräche“, die den Band durchziehen und einrahmen. Da liest man „Descartes hypochondrisch vereinnahmt: Triste ergo sum – ich bin traurig, also bin ich, oder: Wenn ich traurig bin, bin ich „eigentlich“.

O-Ton Peter Gülke:

„Aber ich muss dazu sagen, ich wollte kein Potpourri mit Trauerrand schreiben. Ich wollte eine Stütze haben, natürlich, und wollte der Verstorbenen nah sein, aber es ging mir natürlich auch ganz wesentlich um eine Objektivierung in der Musik.“

In den „Vier letzten Liedern“ habe Joseph von Eichendorff Richard Strauss Stichworte geliefert „für ein Zeugnis, dass er sich selbst historisch geworden ist“ angesichts jüngerer kompositorischer Entwicklungen … „Im Glanz dieses großen Abschieds, im trotzig resignativen Festhalten an stürzenden Ordnungen scheint ein Verirren in dieser Einsamkeit reflektiert, worin die Katastrophe vernehmlich mitredet, obwohl der alte Herr ihre Dimension nicht erkannte“. So schreibt Peter Gülke. Der universal gebildete Musikgelehrte räsoniert essayistisch über Wagners „Tristan“, Schuberts Streichquintett oder Mahlers Kindertotenlieder, sinniert, weshalb diese Werke so erschüttern und erläutert präzise, wie ihre Erschütterung kompositionstechnisch „gemacht“ ist. Befragt werden viele Komponisten – darunter Palestrina, Beethoven, Schubert, Mozart, Brahms, Schostakowitsch, Britten und Debussy. Es geht um Themen wie „Tod mit und ohne Verklärung“, „Hörbar oder unhörbar tönendes Schweigen“ oder „Sterbeprotokolle“, um nur einige provozierende Überschriften der 54 Essays zu zitieren. In der Nachschrift „Ad finem“ schreibt der vom Tod seiner Frau bestürzte Peter Gülke: „Gegen den Gedankenstrudel blieb nur der Versuch, den Krater des Nichtbegreifbaren mit Musikbeschreibungen zu umranden, mithilfe von Musik hineinzuleuchten , Durchblicke zu erhaschen auf Abschied, Sterblichkeit, Vergänglichkeit, auf jenen allgemeinen Tod, den alle sterben.“

O-Ton Peter Gülke:

„Natürlich habe ich Trost und Stützung gefunden, und dieses ein bisschen zu untermauern durch Überlegungen, die weit über die Frage hinausgehen, wie Musik mit Tod und Sterben umgeht, sondern wie sie auch mit dem eigenen Ende und der eigenen Verabschiedung umgeht, das hat mich schon interessiert.“

An ausgewählten Werken erläutert Gülke präzise den Umgang der Musik mit dem eigenen Ende. Ein besonders sinnfälliges Beispiel ist für ihn Peter Tschaikowskys „Pathétique“, in der man selten so eine enge, in Musik voraussterbende „Tuchfühlung“ feststellen könne. Gülke schreibt: „Deren Terzabgang überlässt Tschaikowsky beim Verlöschen in tiefster Tiefe mit einem dem Fagott zugewiesenen, spieltechnisch illusorischen, sechsfachen pianissimo die letzte Konsequenz der Abstiege.“

O-Ton Peter Gülke:

„Musik ist ja ein erinnerndes Medium. Das hängt natürlich auch mit ihrer besonderen Art, Gegenwart zu besetzen, zusammen. Musik, indem sie erklingt, verklingt auch. Und ein großer Komponist vom Ende des 15. Jahrhunderts hat sie die meditatio mortes genannt, also eine Meditation über das Phänomen des Todes.“

Egal, ob der Tod ihr Thema ist oder nicht! Musik ist oft klüger als die Musiker, so die Hauptthese Gülkes. Er erläutert diesen Gedanken am Beispiel des ganz jungen Bach, der in Weimar Kantaten über den Tod schrieb, die verblüffen. Bachs Todesmystik, seine „Todeskompetenz“ erklärt Gülke mit der „Weisheit des Mediums, die nur innerhalb seiner zur Ver-fügung steht; nur in und über Musik erreichen Musiker Bereiche, die ihnen außerhalb uner-reichbar sind,“ so liest man.

O-Ton Peter Gülke:

„In Musik können sie tiefer gehen und können Erfahrungen einbringen, die sie im alltäglichen Leben nicht so haben und nicht so machen können.“

Buchkritik vom 10.6.2015 aus der Sendung „SWR2 Cluster“