Für Opernkenner oder Lehnhoff-Fans

Vermutlich stellt sich fast jeder Künstler, der im Bereich der so schwer fassbaren klingenden Künste arbeitet, irgendwann die Frage „Was bleibt?“ Vielleicht gibt es genau deshalb von dem fast 76-jährigen Musiktheater-Regisseur Nikolaus Lehnhoff bereits eine recht stattliche Anzahl seiner Inszenierungen auf DVD, immerhin ein Drittel seiner insgesamt 66 Regie-Arbeiten. Und nun kommt ein opulenter, 256 Seiten starker Bildband dazu. 30 Produktionen aus 40 Jahren hat der Regisseur selbst ausgewählt. Der Titel des im Henschel-Verlag erschienenen Buches: Die Oper ist das Reich des Scheins. Inszenierungen von Nikolaus Lehnhoff. Elisabeth Richter hat den Band für uns angesehen.

SWR HENSCHEL - DIE OPER IST DAS REICH DES SCHEINS - Inszenierungen von Nikolaus Lehnhoff Verlag: HENSCHEL ISBN: ISBN 978-3-89487-774-3

Beethovens Fidelio gehört für Nikolaus Lehnhoff zu den Opern, in denen er immer wieder Neues entdeckt, bei denen er seinen Blickwinkel verändert. Vermittelt die jüngste Fidelio-Regiearbeit von 2003 bei den Salzburger Osterfestspielen eine distanzierte Hochglanz-Atmosphäre, so spricht zum Beispiel aus dem Schlussbild der Bonner Inszenierung von 1983 Verlorenheit: Freiheit findet in Erich Wonders Bühnenbild irgendwo im Weltall statt. Unter den Riesenbeinen des futuristischen Spaceshuttle steht Leonore einsam in der Mitte, im Kreis um sie herum sind Florestan, Pizarro, die Gefangenen gruppiert wie in Raffaels berühmtem Bild „Die Schule von Athen“. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft greifen ineinander. Doch die Technik wirkt erdrückend. Das dramatische Geschehen solle allegorisch überhöht werden, erläutert Lehnhoff in seinem einleitenden Text.

Interessant ist der Vergleich mit Lehnhoffs erstem Fidelio 1974 in Bremen. Eine kühle schwarz-weiß Ästhetik, sehr reduziert das Bühnenbild von Günther Uecker: In der Mitte Hand in Hand Leonore und Florestan, dunkel gekleidet, mit dem Rücken zum Publikum, weit dahinter rechts und links vor einer hellen Wand der Chor. Auch hier eher Skepsis als Freiheits-Jubel.

„Die Oper ist das Reich des Scheins.

Dieser Schein leuchtet.

Herren und Knechte gehen darin unter.

Ihre Wörter und meine gehen unter in der Musik.“

Diese Zeilen von Hans Magnus Enzensberger zu Nikolaus Lehnhoffs Fidelio von 1974 gaben dem Bildband den Titel. Der Schein als Lichtquelle, als Hoffnungsschimmer, aber auch als trügerischer Schein. Lehnhoff bringt gewissermaßen Licht ins Dunkel der Opernstoffe. In einem kurzen Vorwort beschreibt Lehnhoff selbst seinen Regieansatz. Jede Arbeit beginne bei ihm mit einer gründlichen Analyse des jeweiligen Stoffes und seiner verborgenen Botschaften, der Subtexte. Diese intellektuelle Herangehensweise hat Lehnhoff von seinem Lehrer, niemand geringerem als Wieland Wagner, übernommen. Dabei versucht der Regisseur, den Handlungsmotivationen der Figuren auf den Grund zu gehen, sich in die – oft eben auch widerstreitenden Gefühle – einer Seele hineinzudenken. Nur eine, unumstößliche Wahrheit gibt es für Nikolaus Lehnhoff nicht.

Für ihn scheitert beispielsweise Lohengrins und Elsas Liebe nicht nur an der insistent fragenden Frau. Lehnhoff zeigt Lohengrin als egomanen Künstler, der in der Hochzeitsnacht lieber am Flügel sitzt und komponiert, statt sich für die Reize seiner Frau zu interessieren.

Eingeleitet wird der Bildband zu Lehnhoffs Inszenierungen mit einem lesenswerten Essay der Herausgeberin Birgit Pargner. Sie beschreibt Details zu einigen Produktionen, die hilfreich sind beim späteren Betrachten der Bilder. Der Journalist Manuel Brug zeichnet in einem Portrait die künstlerische Laufbahn des Regisseurs nach.

Der Hauptteil des Buches bringt Bilder zu 30 Produktionen in alphabetischer Folge, nach Komponisten geordnet. Im Anhang des Bildbandes beeindruckt die Auflistung sämtlicher Inszenierungen Lehnhoffs, von New York bis San Francisco, von Wien, Salzburg, Paris bis London, Berlin, Mailand oder Barcelona.

Zu jeder Inszenierung hat Lehnhoff auf einer halben bis maximal zwei Seiten seine Ideen erläutert. Aufschlussreich sind auch seine kurzen Bildunterschriften. „Komplott der Geschwister“ meint Elektras Forderung an ihren Bruder Orest, die Mutter und Vatermörderin zu töten. „Das Missverständnis“ beschreibt Elsa und Lohengrin im Brautgemach. „Kampfbereitschaft“ heißt es bei Puccinis besessener Tosca.

Es ist wichtig Lehnhoffs Texte zu lesen, denn sonst erschließt sich der Sinn der Bilder nicht. Musik ist eine vergängliche Kunst, das macht sie so einzigartig. Im Moment ihres Erklingens ist sie bereits Geschichte, unwiederbringlich vorbei. Es sei denn, Bild und/oder Ton wurden aufgezeichnet. Starre Bilder haben erst recht nicht den Charme des vergänglichen Augenblicks. Wirklich kennenlernen wird man den Regisseur Nikolaus Lehnhoff daher nur bei einer Live-Aufführung. Dieser Bildband ist somit eher etwas für Opernkenner oder Lehnhoff-Fans, die ihr Wissen oder ihre Passion durch die Bilder und die kurzen Texte ein wenig ergänzen können.

