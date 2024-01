Die Musik- und Theaterpraxis der Jesuiten im kolonialen Amerika

Buch-Tipp vom 6.5.2015



Es waren Jesuiten, die bei der Kolonialisierung Lateinamerikas eine erhebliche Rolle gespielt haben. Um den katholischen Glauben zu vermitteln, haben Jesuiten Theaterstücke eingesetzt, haben die christlichen Erzählungen in die Sprachen indigener Völker übersetzt und deren eigene Musikkulturen für ihre der Mission dienende Theater- und Musizierpraxis dienstbar gemacht. Ein Thema, das in Musikwissenschaft und Musikgeschichtsschreibung noch immer ein Stiefmütterchendasein fristet. Um so neugieriger kann man da auf einen Sammelband werden, der sich vorgenommen hat, genau dies, die Ordenspraxis der Societas Jesu im kolonialen Amerika, umfassend auszuleuchten.

Ich hatte in gemelter Dorffschaft ein Music=Schuel auffgerichtet / drey Jahr mich sehr bemuehet / nit nur allein die Meinige / sonderen auch anderer Reductionen und Dorffschaften der Jndianer zu Unterweisen. … So hab ich auch das liebliche Psalterium denen Jndianern in ihre Koepff hineingebracht.

„Ich“, das ist Anton Sepp, ein musikaffiner Missionar aus Kaltern in Südtirol. Die ersten deutschsprachigen Berichte aus den Jesuitenmissionen Paraguays, gedruckt 1696 zu Brixen und Nürnberg, stammen aus seiner Feder. Sepp war prädestiniert für diesen Job. Schon früh zeigt er musikalische Begabung, wird in Wien über drei Jahre als Hofsängerknabe und in verschiedenen Instrumenten ausgebildet, schließt ein Philosophie- und Theologiestudium an, wirkt als Lehrer, Musikpräfekt und Theaterautor an verschiedenen Jesuitenkollegien. 1689 wird er nach Lateinamerika entsandt, wo er bis zu seinem Tod 1733 in verschiedenen Missionsdörfern Paraguays tätig ist, um „denen Jndianern das liebliche Psalterium in ihre Koepff“ hineinzubringen wie er schreibt.

Ein Projekt, das weitestgehend von Erfolg gekrönt war. Wie die Mehrzahl der indigenen Bevölkerung Lateinamerikas (man denke an die hochstehenden Kulturen der Azteken und Inkas) so waren auch die Guarani in Paraguay offen für ein musik-theologisches Bildungsangebot wie es Anton Sepp und andere Jesuitenmissionare offerierten. Andererseits: So gern etwa die Guarani oder die Chiquitania mit ihren Instrumenten die Messfeiern bereicherten – hier mitzumachen bedeutete zugleich immer auch einen gewissen Schutz vor der latenten Drohung der Sklavenjäger. Ein Zusammenhang, den dieser aus einem Göttinger Hochschul-Symposium hervorgegangene Aufsatzband klar legt. Wie er andererseits die koloniale Disposition Lateinamerikas nicht nur als Thema für die spanische und portugiesische, sondern auch für die deutschsprachige Musikgeschichtsschreibung reklamiert. Herausgekommen ist eine lesenswerte Publikation zur „musikalischen Missionsarbeit der Jesuiten in Spanisch- und Portugiesisch-Amerika 1540-1773“.

Eines vor allem macht deren Lektüre klar: Die historische Musizierpraxis in den Missionsdörfern Lateinamerikas zwischen 1600 und 1800 müssen wir uns wohl etwas anders vorstellen als es heutige Einspielungen in der Regel abbilden. Verantwortlich dafür ist der jesuitische General-Hebel für eine erfolgreiche Missionsarbeit, die Einladung nämlich an die indigene Bevölkerung, bei den liturgisch-gottesdienstlichen Feiern, aber auch bei Passionen, Opern und Theatervorstellungen mitzumachen, wodurch in diese Musik so etwas wie ein Volkston hineingekommen ist. Ein (kolonialer) Kontext, für den der Musikmarkt wie die europäisch-klassisch ausgebildeten „Originalklangensembles“ erst anfangen, ein Ohr zu entwickeln.

Hierfür ein Bewusstsein zu schaffen, ist eines der Ziele dieses Forschungsbändchens, das dafür einen gar nicht so häufig anzutreffenden Service bietet: Spanische und portugiesische Originalzitate aus den historischen Quellen wie aus der Forschungsliteratur erscheinen als Übersetzungen in den Fußnoten. So bleibt der Leser am Ball. Auch geschlossene communities wie der universitäre Diskurs scheinen sich allmählich einer breiteren Rezeption zu öffnen, was hier einem Thema zu Gute kommt, über das im Allgemeinen immer noch mehr Vorurteile als Kenntnisse existieren. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Mit einer Publikation, die für unser Verständnis kolonial-barocker Musik im Konzertsaal und auf dem Tonträgermarkt hilfreiche, weil kritische Dienste leistet.

