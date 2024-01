Erfrischende Denkanstöße

Buch-Tipp vom 22.4.2015



1935 in Heidelberg geboren, kam Hampe über Stationen in Wien und Zürich erst 37-jährig als Intendant nach Mannheim, zog aber schon bald nach Köln weiter, wo er über zwei Jahrzehnte das Opernhaus leitete. Darüber hinaus inszenierte er in aller Welt und gab sein Wissen an den Regie-Nachwuchs weiter – bis heute. Was ihm dabei wichtig ist, hat er jetzt in dem Buch „Opernschule“ zusammengefasst. Michael Horst hat es für Cluster gelesen.

SWR Böhlau - Michael Hampe: OPERNSCHULE. Für Liebhaber, Macher und Verächter des Musiktheaters Verlag: Böhlau Verlag ISBN: ISBN 978-3-412-22500-1

Auf Mozart lässt Michael Hampe nichts kommen. Ob nun die „Entführung“, die drei Da-Ponte-Opern oder auch die „Zauberflöte“ – für den Opernregisseur ist ER der große Magier der Oper. Der Komponist, mit dem man am besten zeigen kann, was Operntheater, aus der Musik heraus inszeniert, leisten kann und leisten sollte. Da dieses Wörtchen „sollte“ für Hampe jedoch viel zu oft bei Operninszenierungen mitschwingt, ist er seit langem in pädagogischer Mission unterwegs. Eine Art Resümee dieser höchst engagierten Tätigkeit, ein Vademecum für Regieanfänger, ist das elegant geschriebene Büchlein „Opernschule“. Doch es richtet sich durchaus – wie auch sein Untertitel suggeriert – an ein größeres Publikum: an die Liebhaber, Macher und Verächter des Musiktheaters.

Hampe selbst, heute fast 80 Jahre alt, hat nie zu den Regie-Umstürzlern gehört. Seine große Zeit als Intendant in Köln, zwischen 1975 und 1995, gipfelte in vielgerühmten Mozart- und Rossini-Zyklen. Und auch in Schwetzingen bezauberte Hampe mit diesen beiden Komponisten, dazu mit Monteverdi, Händel, Cimarosa, Salieris „Falstaff“ und Brittens „Turn of the Screw“. Dass er in Salzburg an der Seite von konservativen Pult-Egomanen wie Karajan und Muti Bemerkenswertes auf die Bühne brachte, zeigt jedoch die Richtigkeit einer seiner Thesen: Auch aus der Tradition und Konvention heraus kann man Großes leisten; radikale Ansätze als solche sind ehrenwert, aber nicht automatisch von Erfolg gekrönt. Hampe selbst geriet schon früh unter die Fittiche bedeutender Regie-Patriarchen wie Caspar Neher und Leopold Lindtberg, Fritz Kortner und Giorgio Strehler. Von ihnen lernte er Vieles: vor allem die Wachheit gegenüber dem, was die Musik in der Oper emotional ausdrückt. Und natürlich die vielen Tricks und Kniffe des Opernregie-Handwerks.

In jedem der kurzen Kapitel gibt Hampe eine Vielzahl erfrischender Denkanstöße. Er spricht von den 7 W’s, die sich jeder Regisseur und Sänger – wie ein Operndetektiv – zu stellen habe, um die Figur und ihre Umgebung einzukreisen. Er betont die notwendige Verbindung von Seele und Atem, um der Musik wahrhaftigen Ausdruck zu verleihen. Er beklagt, dass viele junge Sänger nur Partien pauken, ohne je körperlich in ihre Rolle hineingeschlüpft zu sein. Markige Anekdoten würzen Hampes Gedanken: So konfrontierte er einen jungen Bassisten, der mit ihm die Arie des König Philipp aus „Don Carlos“ szenisch studieren wollte, mit der Frage, was denn wohl das lange, düstere Orchestervorspiel ausdrücken solle. Die lapidare Antwort des Sängers: Das wisse er nicht, das habe der Korrepetitor immer weggelassen.

Hampe weitet den Blick des Lesers in ungewöhnlicher Art und Weise. Er erzählt etwa von den Spannungsverhältnissen auf einer Opernbühne – je nachdem wo die Personen postiert sind. Er verteidigt das Pathos in der Oper, weil es seiner Meinung nach nun mal als Ausdruck großer Gefühle dazu gehört. Sein schlichtes Regie-Credo lautet hier: „Das Gefühl muss größer sein als die Geste.“ Und er singt ein Loblied auf die Fantasie, mit der man gewaltigste Wirkungen erreichen könne – getreu seiner Überzeugung: „Mit drei nackten Menschen in der Wüste lässt sich großes Theater machen, sofern sie mit Fantasie begabt sind.“ Schade nur, dass der Regisseur seine Behauptung, Fantasie könne man sehr bewusst schulen, nicht weiter ausführt.

Inszenierungen, die nicht aus dem Geist der Partitur heraus entstehen, lehnt Hampe schlicht ab. Schauspielregisseure, die plötzlich Oper machen, aber nicht einmal Noten lesen können, sind ihm ein Gräuel. Und apropos Regietheater, das erst alles feinsäuberlich demontiert, um es dann nach ganz eigenen Vorstellungen wieder zusammenzusetzen – dazu, so Hampe, brauche es dann gefälligst auch eine musikalische Neufassung. Mit einem entsprechenden Titel wie etwa „Lohengrin von XY, nach Motiven von Wagner“.

Von Peking-Oper und Comics ist die Rede, aber Stichworte wie Video oder Film sucht man vergeblich in Hampes Wortschatz. Sie scheinen seinen ästhetischen Idealen ebenfalls zuwider zu laufen. Und auch aus aktuellen Debatten, etwa über Castorfs Bayreuther „Ring“, hält er sich komplett heraus. Er gibt lieber weiter, was ihn seit 60 Jahren umtreibt. Auf die Mehrfach-Wiederholung all jener nützlichen Regeln für Regie-Lehrlinge hätte man allerdings gut verzichten können. Dafür vermisst man schmerzlich eine Auflistung von Hampes eigenen Inszenierungen. Und sicherlich wären noch ein paar mehr Beispiele, gern aus dem Opernwunder-Baukasten Mozart, beim Leser auf durchaus frucht- und dankbaren Boden gefallen.

