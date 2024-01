Buch-Tipp vom 18.03.2015

SWR Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft - Die mittelalterlichen Olifante Bearbeitet von Avinoam Shalem unter Mitarbeit von Maria Glaser Autor: Avinoam Shalem Verlag: Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft ISBN: ISBN 978-3-87157-235-7

Selten scheint mir die gemeinsame Schnittstelle zwischen Kunst- und Musikwissenschaft so auf der Hand zu liegen wie beim Olifanten, diesem musikalisch frugal mit nur maximal drei Tönen ausgestatteten Signal-Instrument und gleichzeitig prestigeträchtigen, oft üppig künstlerisch gestalteten, mit Edelsteinen und Gold ausgestatteten Prunkstück und Zierinstrument. Der wohl berühmteste Olifant – und damit ist kein niederländisch bezeichneter Elefant gemeint – gehörte im Jahre 778 dem Helden Roland, Markgraf der Bretagne und Paladin Kaiser Karl des Großen. Der Rolands-Sage nach war er in den Pyrenäen von den Basken umringt und rief in seiner Not mit seinem Horn aus Elefantenzahn das Hauptheer um Karl den Großen um Hilfe. Die Niederlage war für Roland, den Neffen Karl des Großen, nicht abzuwehren. Das Schicksal Rolands bzw. seines Elfenbein-Horns ist in zwei Versionen überliefert. In der einen zerstörte Roland sein Horn mit dem Schwert, damit es nicht kostbare Beute der Feinde wurde, in der anderen platzte dem Helden die Halsschlagader, so mächtig blies er in sein Horn – "Hoch sind die Berge, weithin dringt der Schall, man hört den Widerhall auf 30 Meilen" – heißt es in der Übersetzung des Rolandsliedes.

Zwei Städte stellen den Olifanten des Roland aus: sowohl die Schatzkammer des St.-Veits-Domes in Prag als auch das Museum der Kathedrale von Santiago de Compostela. Im riesenformatigen, blau eingebundenen Katalogband, finde ich unter F 15 die schwarz-weiße Abbildung des schlichten Roland-Olifanten in Santiago de Compostela. Im Leseband ist er beschrieben und klassifiziert: Datierung vor 1500, Provenienz unbekannt, aber die älteste Erwähnung ist aufgeführt, Maße, Zustand, Montierung (hier Bänder aus Silber), technische Beobachtungen, Beschreibung, geschichtliche Einordnung, Handschriftliche Quellen und sog. "Varia" (also vermischte und ergänzende Informationen). Genau dieses Untersuchungsraster liegt allen über 100 erfassten, also sämtlich bekannten Olifanten des Hochmittelalters zugrunde. Den anderen, Roland zugeschriebenen Olifanten im Domschatz von St. Veit in Prag, schaue ich mir auch an, finde ihn unter B 13 und erfahre, dass er von Karl IV. 1368 in die böhmische Hauptstadt gebracht wurde. Dieser Olifant nun ist figural und ornamental reich verziert. Stilistisch wird er eingeordnet in den byzantinischen Kulturkreis.

Die Olifante – so kann man erfahren – stammen aus einem Gebiet, das von Spanien bis Ägypten und Konstantinopel reicht, also aus islamischem oder byzantinischem Kulturkreis und haben großenteils eine lange Reise hinter sich an die Höfe des Nordens und in die Kirchenschätze. Ihre Originalfunktion hatten sie als diplomatische Geschenke, etwa für die Normannen des 11. Jahrhunderts für die Landgabe-Zeremonie. Und trotzdem sind die Olifante auch immer als Blasinstrumente in Gebrauch gewesen, die auch individuell (signalhaft) benutzt wurden. Und sie fungierten häufig auch als Safes für Reliquien.

Avinoam Shalem, Autor des Werkes "Die mittelalterlichen Olifante" über die Einordnung oder Klassifizierung des Untersuchungsgegenstandes:

Die Teilung ist keine reine kunsthistorische, stilistische Einteilung dieser Objekte, weil wir bemerkt haben, dass die Teilung viel besser sein könnte, wenn man durch die Art und Weise, wie man die Objekte denkt und dekoriert, sie auch in Gruppen teilen könnte. D. h. es gibt Gruppen, wo wir sehen, dass die dekoriert sind in einer Art und Weise, wo die Künstler wollen, auf diesen Objekten eine Erinnerung an eine archaische Zeit erwecken. Also die sind fast wie Objekte. Man könnte denken, könnte (!) denken, dass sie assyrisch oder babylonisch sind, und es gibt Objekte, die mehr so auf die Spätantike gehen. Also, das heißt, zwischen 11., 12. Und 13. Jahrhundert gibt es einen bestimmten Bezug zur Zeit, dass die Künstler das nehmen und versuchen diese Objekte auch so darzustellen, dass sie auch eine Memoria an frühere Zeiten erwecken - und das ist natürlich hochinteressant.

Avinoam Shalem und seine Assistentin Maria Glaser wollten – wie im Vorwort zu lesen – nicht nur inventarisieren, sondern anhand der einzelnen Exemplare "den Charakter der Kunst einer bestimmten Epoche und einer bestimmten Gegend zum Ausdruck bringen und damit feste Stützen für den Aufbau der älteren Kunstgeschichte liefern". Bei der Lektüre der einleitenden Kapitel, die abgesehen von einer feingliederigen Klassifizierung der Olifante auf 90 Seiten sich Funktion, Gebrauch und Bedeutung des wissenschaftlichen Gegenstandes widmen sowie seiner Wiederverwendung im sakralen Kontext, den magischen Aspekten und der historischen Klangentwicklung wird deutlich, wie kulturell vielfältig und von Austausch lebend das hohe Mittelalter war. Orient und Okzident waren durchlässiger als man anzunehmen geneigt ist. Und Elefanten gab es wohl auch weit mehr als heute, wo die "Gier nach seinem Zahn" wie schon Christian Morgenstern dichtete, den Elefanten auszurotten droht.

Buch-Tipp vom 18.03.2015 aus der Sendung "SWR2 Cluster"