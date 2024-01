Überraschende Querverbindungen

Buchkritik vom 11.2.2015



Peter Szendy ist ein französischer Philosoph und Musikwissenschaftler, er unterrichtet an einer der Pariser Universitäten und berät außerdem die Pariser Cité de la Musique. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, in dem er – wie der Untertitel verrät – die Geschichte unserer Ohren zusammenfasst. Wie hat sich unser (Zu-)Hören in den vergangenen Jahren entwickelt, und welchen Teil hat die Rechtsprechung dazu beigetragen? Ein ungewöhnlicher Ansatz mit ungewöhnlichen Erkenntnissen.

SWR Buchkatalog - Peter Szendy: Höre(n) Verlag: Wilhelm Fink Verlag ISBN: ISBN 978-3-7705-5660-1

Du musst hören – was heißt das schon? Ist damit der Zwang von außen gemeint oder der Drang von innen? Was heißt schon hören müssen? Gibt es Rechte und Pflichten fürs Hören, für genaues Zuhören? – Mit provozierenden Fragen wie diesen eröffnet Peter Szendy seinen rund 150 Seiten umfassenden Essay: Höre(n). Wobei schon die Schreibweise doppeldeutig ist. Das „n“ steht in Klammern. Also kann man seinen Titel als Imperativ lesen: höre! oder als Infinitiv: hören.

Peter Szendys Buch ist tatsächlich Ohren öffnend. Es möchte uns wachrütteln, nachdenklich machen, zu genauerem Hören verführen. Die Form, die der Autor gewählt hat, ist der Essay, eine Gattung, die in Deutschland nur gelegentlich gepflegt wird, in Frankreich aber eine ungleich lange und gewichtige Tradition besitzt. Ein Essayist ist – wie schon Ahnvater Michel de Montaigne – ein Fragender, der nicht auf alles eine Antwort besitzt. Er hat keine gelehrigen Pauschallösungen parat, sondern liefert Denkanstöße, er lässt sich vom Gegenstand seiner Untersuchung treiben und führt den Leser an unvermutete Randzonen. So auch Szendy. Er bettet die Frage des Hörens in einen Seitenstrang der Justizgeschichte ein. So zeigt er, dass sich musikalische Zitate – anders als in der Wissenschaft – nicht in Fußnoten ausdrücken können. Eine Partitur liefert keine zusätzlichen Erklärungen, sie besteht aus Noten. Zitate aus anderen Musikstücken werden nicht am Seitenende aufgelöst, egal ob es sich um bekannte oder entlegene Melodien handelt.

Szendy geht für seine Argumentation weit in die Historie zurück. Er erinnert daran, dass die Direktoren der Pariser Opern im 19. Jahrhundert Klage einreichten gegen einen erfolgreichen Veranstalter von Freiluftkonzerten. Dort wurden die populärsten Opernarien gesungen, so dass die Direktoren um ihre Pfründe fürchteten und gegen die neue Konkurrenz gerichtlich vorgehen wollten – mit dem Ergebnis, dass ihre Klage abgeschmettert wurde. Ein Justizurteil mit Folgen bis heute. Ähnlich der Fall, als ein Graf in Paris klagte, nachdem man den dritten Akt von Webers Oper „Der Freischütz“ so entstellt hatte, dass davon nur noch Fetzen übrig geblieben waren. Das war neu: Ein Hörer, der sich über die Beschädigung seiner Organe durch eine respektlose Vorstellung von Autor und Werk beklagt. Auch diese Klage wurde abgewiesen.

Peter Szendy erweist sich als glühender Anhänger von Bearbeitungen: ob Leopold Stokowskys Orchestrierung von Bachs berühmter d-Moll-Toccata oder auch Franz Liszts Klavier-Bearbeitungen der Sinfonien von Ludwig van Beethoven. Szendy sieht in diesen Transkriptionen keine Beschneidung, sondern Erweiterungsformen für unser Hören. Wir können das Original aus einer anderen Perspektive wahrnehmen. Daher verweist er bewusst auf Liszts Begriff von der „Klavier-Partitur“. Gelegentlich bietet Liszt den Pianisten sogar zwei Aufführungsvarianten an: eine technisch einfachere und eine ungleich kniffligere. Mit dieser Schrift des mehrmaligen Hörens stellt Liszt eine Ausnahme unter den Arrangeuren dar, so Szendys anerkennendes Fazit.

„Eine Geschichte unserer Ohren“, wie der Autor sein Buch im Untertitel nennt, beruht letztlich auf einem Mangel, dem Mangel an konzertiertem Hören: Erst unser lückenhaftes Hören im Alltag ermöglicht die Kritik an einem falschen, oberflächlichen, unzureichenden Hören. Damit sind wir in der Gegenwart angekommen. Die Digitalisierung des Klangs bietet Hörern von heute unzählige neue Möglichkeiten, dieses lückenhafte Hören zu praktizieren. Gleichzeitig begleitet uns die Rechtsgeschichte des Hörens nach wie vor. Der Klang einer Harley-Davidson ist inzwischen als eingetragene Marke patentiert, ebenso der brüllende Löwe einer amerikanischen Film-Produktionsgeschichte.

Peter Szendy wagt immer wieder überraschende Querverbindungen, mal erinnert er an Wilhelm Furtwängler, der das Modell des „Fernhörens“ geprägt hat, wonach ein Hörer eine festgelegte Distanz einnehmen sollte, um ein bestimmtes Musikstück zu hören; mal geht er auf Adornos „Hörtypen“ ein.

Szendy liefert in einer anschaulichen Sprache und aufgrund persönlicher Hör-Erfahrungen keine explizite Anleitung zu einem bewussteren Hören, aber er animiert mit seinen Beobachtungen und Thesen zu einem genaueren Hinhören. Er weckt beim Leser neue Lust am Hören.