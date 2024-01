Sorgfältig recherchiert

Buchkritik vom 21.1.2015



Bilder einer Ausstellung nannte Modest Mussorgskij 1874 seinen Klavierzyklus, den Maurice Ravel 1922 für Orchester bearbeitet und dadurch berühmt gemacht hat. Doch das war nur ein Nachhall der einstigen Bedeutung russischer Musik in Frankreich. Östliche Ouvertüren – Russische Musik in Paris 1870–1913 heißt ein neues Buch von Inga Mai Groote, das die politische und künstlerische Dimension einer französisch-russischen Allianz erkundet. Jan Brachmann hat es gelesen.

SWR jpc - Inga Mai Groote: Östliche Ouvertüren – Russische Musik in Paris 1870-1913 Verlag: Bärenreiter ISBN: ISBN 978-3-7618-2366-8

Klagen wegen nächtlicher Ruhestörung gingen um 1900 bei der Pariser Polizei ein von Anwohnern des Hauses Nr. 58 in der Rue Dulong, die sich durch vierhändiges Klavierspiel einer musikalischen Jugendbande um ihren Schlaf gebracht sahen. Die Bande nannte sich „Die Apachen”; und ihr Ober-Apache, der damals Vollbart trug und russische Kosakenhemden, Maurice Ravel nämlich, hatte ihr zur konspirativen Blitzverständigung einen Erkennungspfiff vorgeschlagen, der nicht für jedermann nachzupfeifen war: Der Anfang der zweiten Sinfonie von Alexander Borodin! Patriotische Franzosen hätten sich gewiss eine andere Parole wählen können, doch sie erhofften sich gerade von russischer Musik die Stärkung ihrer Unabhängigkeit vom übermächtigen Nachbarn Deutschland.

Dieser wichtigen Rolle Russlands im französischen Selbstfindungsprozess geht Inga Mai Groote in ihrer materialreichen, sorgfältig recherchierten Habilitationsschrift „Östliche Ouvertüren – Russische Musik in Paris 1870–1913” nach. Das brennende Interesse Frankreichs an allem Russischen hatte zwei Gründe: Erstens sah sich die grande nation durch ihre Niederlage im Preußisch-Französischen Krieg 1870/71 schwer gedemütigt; zweitens war sie politisch isoliert als Republik auf einem Kontinent der Monarchien. Die Autorin, die Musik als Teil allgemeiner Kulturgeschichte betrachtet, erzählt ausführlich von den wechselseitigen Flotten-Besuchen 1891 und ’93, bei denen sich Zar Alexander III. nicht zu schade war, die republikanische Marseillaise zu singen, so wie die Komponisten Camille Saint-Saëns und Charles Gounod darin wetteiferten, Variationen zu schreiben, in denen Marseillaise und Zaren-Hymne miteinander verflochten wurden. All der Pomp hatte aber nur zwei Ziele: Russland mit französischen Finanz-Anleihen zu versorgen, und ein Militärbündnis zwischen beiden Ländern gegen Deutschland zu schmieden.

Antideutsch war auch das Interesse der Künstler: Die Konservativen erhofften sich das Ende der der Dekadenz, der morbiden Welt Richard Wagners, des Naturalismus und Symbolismus. Ihnen stand russische Kunst für Volksverbundenheit, Gemeinschaftssinn und Frömmigkeit. Die Jüngeren, darunter Claude Debussy und Maurice Ravel, begeisterten sich eher für die Revolte gegen den Akademismus, die ihnen in der Musik der „Petersburger Fünf” begegnete. Sie suchten bei Modest Mussorgskij, Milij Balakirew, Nikolaj Rimskij-Korsakow, César Cui und Borodin die Freiheit der Form, neuartige Harmonik, farbige Orchestration und die Nähe zur gesprochenen Sprache. Aber auch sie betrachteten die Russen als Rückendeckung im Kampf gegen den deutschen Einfluss. Sogar den Verlegern konnte es nicht russisch genug sein. Félix Mackar, der sich 1885 die Rechte an den Werken Peter Tschaikowskys für Frankreich gesichert hatte, bestellte beim Komponisten ein Werk, das russische Volksliedmelodien verwenden sollte. Denn Tschaikowsky galt den Franzosen als zu westlich, zu deutsch-geprägt. So entstand die Dumka für Klavier op. 59, gewidmet dem französischen Pianisten Antoine François Marmontel.

Inga Mai Groote analysiert und belegt überzeugend, wie in Frankreich ein Bild des Russischen konstruiert wurde mit dem vermeintlichen Gegensatz zwischen der innovativ-nationalen Schule Sankt Petersburgs und dem westlichen Akademismus Tschaikowskys. Ob dieses Bild der Wirklichkeit entspricht, ist dabei, so die Autorin, eine andere Frage. Ab 1900 jedenfalls verengte sich die russische Musik in Frankreich auf einen Gegenkanon besonders zur deutschen Musik. Er enthielt fast nur noch die Werke Rimskij-Korsakows, Borodins und Mussorgskijs. Das Aufkommen der Ballets russes unter Sergej Djagilew ab 1909 beschreibt die Autorin erfreulich nüchtern als Ende des ernsthaften Interesses an russischer Kultur: Es kippt um in ein mondänes Event-Spektakel. Im Jahr 1913, als Igor Strawinsky mit Le Sacre du printemps zur großen Skandal-Party aufspielte, stand das Russische daran für die Pariser kaum noch im Vordergrund. Maurice Ravel blickte da schon zurück auf seine Apachen-Zeit, die ihm nun selbst nostalgisch geworden war, mit einem kleinen Klavierstück: A la manière de Borodine – In der Manier Borodins.