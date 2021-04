Bodenseefestival

Chamber Orchestra of Europe

Janine Jansen (Violine)

Leitung: Antonio Pappano

Richard Wagner:

Siegfried-Idyll WWV 103

Karol Szymanowski:

Violinkonzert Nr. 1 op. 35

Lili Boulanger:

Nocturne für Violine und Klavier

Janine Jansen (Violine)

Antonio Pappano (Klavier)

Antonín Dvořák:

Slawische Tänze für Orchester op. 72

(Konzert vom 1. Juni 2019 in Friedrichshafen)



SWR2 Podcast: Hear my Voice! Musikerinnen weltweit

Folge 6

Rebecca Lane aus Guatemala

Janina Jansen war 2019 "artist in residence" beim Bodenseefestival und spielte mit dem Chamber Orchestra of Europe das selten zu hörende Violinkonzert von Karol Szymanowski in einer Kammerorchesterfassung.



2.Teil: Die Musikjournalistin Marlene Küster begleitet seit Jahren Musikerinnen aus der ganzen Welt, die sich in ihrer Heimat für die Belange und Rechte von Frauen einsetzen. Sie singen, obwohl es ihnen verboten ist, engagieren sich aus dem Exil oder machen direkt und laut auf ihre Lage aufmerksam. Musik ist ihr Mittel im politischen Kampf für Feminismus und eine gerechtere Welt. Marlene Küster widmet ihrer Musik und ihren Geschichten den neuen SWR2 Podcast "Hear my Voice! Musikerinnen weltweit". Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek.