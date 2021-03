Bodenseefestival

Pavel Haas Quartett

Erwin Schulhoff:

Streichquartett Nr. 1 WV 72

Antonín Dvořák:

Streichquartett Nr. 10 Es-Dur op. 51 "Slawisches Quartett"

Friedrich Smetana:

Streichquartett Nr. 1 e-Moll "Aus meinem Leben"

(Konzert vom 2. Mai 2015 in Meersburg)



Georg Friedrich Händel:

Konzert für Orgel und Orchester Nr. 9 B-Dur HWV 308

Franz Raml (Orgel)

Hassler-Consort

Leitung: Franz Raml

(Konzert vom 26. Mai 2000 in Weingarten)



Joseph Haydn:

Sinfonie Nr. 49 f-Moll "La Passione"

La Stagione Frankfurt

Leitung: Michael Schneider

(Konzert vom 15. Mai 1996 in Ravensburg)

"Eine wunderbare sinnliche Intensität" - so beschreibt der Musikjournalist Harald Eggebrecht den einzigartigen Klang des Pavel Haas Quartetts. Was für viele Ensembles gilt, trifft auch das preisgekrönte tschechische Quartett: das Konzertleben ist - bis auf Videostreaming - in der Pandemie fast gänzlich zum Erliegen gekommen. SWR2 erinnert an den grandiosen Auftritt der vier Solisten als "artists in resiedence" beim Bodenseefestival 2015.