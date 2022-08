SWR2 Mittagskonzert vom 27.9.2022

Bodenseefestival 2022

Spark - die klassische Band

Bach - Berio - Beatles

Eine Hommage an musikalische Heroen

Johann Sebastian Bach:

Choral aus der Kantate "Wachet auf ruft uns die Stimme" BWV 140

Sätze aus Suite Nr. 2 h-Moll BWV 167

Cembalokonzert a-Moll BWV 1065, bearbeitet für Spark

Christian Fritz:

Triple B

Neo Largo

John Lennon & Paul McCartney:

Blackbird

Honey Pie

Michelle

Lucy in the Sky With Diamonds

Help

Luciano Berio:

Sequenza VI + XIV für Violoncello solo

Wasserklavier

Gesti für Altblockflöte

Sebastian Bartmann:

d minor

B(e) to B(e)

Victor Plumettaz:

The Eternal Sound

u. a.

(Konzert vom 19. Mai in Friedrichshafen)

Spark - "artist in residence" beim Bodenseefestival - denkt Klassik neu. Kein anderes Ensemble stellt Bach, Mozart & Co. in einen so frischen Kontext und schafft Anknüpfungspunkte mit dem Lebensgefühl der Gegenwart. Im Kern klassisch - ist die Band in ihrer Performance eigenwillig, neugierig und unangepasst. Mit dem Programm Bach - Berio - Beatles kombinieren die fünf Musiker in raffinierten Arrangements für Blockflöten, Melodica, Streicher und Klavier Johann Sebastian Bach mit neuesten Kompositionen, mit Luciano Berio und bekannten Beatles Songs und schaffen daraus ein aufregendes Klanggemälde.