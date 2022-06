SWR2 Mittagskonzert vom 1.8.2022

Bodenseefestival 2022

Spark - Die klassische Band

Valer Sabadus: Countertenor

Georg Friedrich Händel:

„Augelletti, che cantate“, Arie der Almirena aus Rinaldo HWV 7

Antonio Vivaldi:

Ouvertüre & „Vedrò con mio diletto“, Arie des Anastasio aus Giustino RV 717

Concerto op. 3 Nr. 10 a-Moll RV 580

Gabriel Fauré:

Au bord de l’eau

Léo Ferré:

Écoutez la chanson bien douce

Johann Sebastian Bach:

Schafe können sicher weiden aus der Kantate „Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd“ BWV 208

Robert Schumann:

„In der Fremde“ aus dem Liederkreis op. 39

Oliver Riedel:

Seemann (1994)

Barry Manilow:

Could It Be Magic (1971)

Victor Plumettaz:

Dance of the Fireflies (2017)

Daniel Koschitzki:

Closer to Paradise (2018)

(Konzert vom 26. Mai in Münsterlingen)