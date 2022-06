Der übliche Weg einer Komposition in der Neuen Musik folgt einer seltsamen Logik: Einer langen Erarbeitungsphase folgen (zu) wenige Proben, an deren Ende eine nicht selten suboptimale und singulär bleibende Aufführung steht. So ungeliebt dieses Procedere ist - es wird von allen Beteiligten hingenommen. Aber muss es tatsächlich so sein? Oder wären Alternativen denk- und machbar? Darüber diskutiert Michael Rebhahn mit dem Dirigenten Titus Engel, der Cellistin und Performerin Sonja Lena Schmid und dem Komponisten Hannes Seidl. mehr...