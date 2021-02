Mit ganz viel Hoffnung startet Lars Reichow ins neue Jahr: Joe Biden und Kamala Harris sieht er auf dem Weg, to make America warm again. Während ihm eiskalte Duschen dabei helfen, die Virus-Krise zu ertragen. Gegen den pandemiebedingten Kaffeefilterzustand singt Reichow auch an - in seinem neuen Song "Ich wäre so gern mal wieder weg". Nur nicht in Russland: Zu den Ungeheuerlichkeiten um Alexei Nawalny gibt er ein paar Einblicke ins Kreml-Krümel-Kauderwelsch. mehr...