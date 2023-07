SWR2 Mittagskonzert vom 17.7.2023

Artist in Residence Martin Grubinger musste das Konzert aus gesundheitlichen Gründen leider absagen. Für ihn springt kurzfristig Vivi Vassileva ein, die mit dem geplanten Schlagzeugkonzert "Conjurer" von John Corigliano ihre Klangzauberkünste als Solistin unter Beweis stellen wird. Mit Aaron Coplands Ballettsuite "Billy the Kid" entführen Dirigent Tito Muñoz und das SWR Symphonieorchester anschließend in die Weiten der amerikanischen Prärie und lassen die legendäre Jagd auf den gesetzlosen Revolverhelden "Billy the Kid" musikalisch lebendig werden.