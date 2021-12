SWR2 Abendkonzert vom 15.1.2022

Bodenseefestival 2007

Dmitry Sitkovetsky (Violine)

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Sylvain Cambreling

Olivier Messiaen:

Un sourire für Orchester I/57

Johannes Brahms:

Violinkonzert D-Dur op. 77

Ludwig van Beethoven:

Sinfonie Nr. 6 F-Dur, op. 68 "Pastorale"

(Konzert vom 28. April 2007 in Friedrichshafen)



SWR2 Podcast: Hear my Voice! Musikerinnen weltweit

Folge 13: "Heard" - Die Rapperin Akua Naru

Von Marlene Küster

"Märchen, Mythen und Legenden" war das Motto des Bodenseefestivals 2007. Der vielseitige russische Geiger Dmitry Sitkovetksy war damals als "artist in residence" eingeladen.

Die Musikjournalistin Marlene Küster begleitet seit Jahren Musikerinnen aus der ganzen Welt, die sich in ihrer Heimat für die Belange und Rechte von Frauen einsetzen. Musik ist ihr Mittel im politischen Kampf für Feminismus und eine gerechtere Welt. Ihren Geschichten widmet sie den Podcast "Hear My Voice! Musikerinnen weltweit". Die afroamerikanische Hip-Hop-Künstlerin, Aktivistin, Songwriterin und Produzentin Akua Naru kämpft gegen genderspezifische Gewalt. Sie sprengt Genre-Grenzen und vermischt in ihrem Hip-Hop-Sound afrikanische Rhythmen mit Jazz, Blues und Soul.