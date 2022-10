In manchen Grundschulen, Realschulen und Gymnasien gibt es Schulorchester. Nochmal ein ganz besonderes Schulorchester gibt es in Baden-Württemberg: das „Schüler-Symphonie-Orchester Baden-Württemberg“. Da kommen junge Menschen aus dem ganzen Bundesland zusammen, um in großer Orchesterbesetzung gemeinsam zu musizieren. Coronabedingt musste das Orchester seine Probenworkshops und Konzerte zwei Jahre lang ruhen lassen. Diesen Sommer hat es wieder losgelegt und jetzt im Oktober zahlreiche Auftritte – am 7. Oktober in Baden-Baden, am 8. Oktober in Rastatt, am 14. Oktober in Eislingen und am 15. Oktober in Stuttgart. Sven Scherz-Schade hat das erste Konzert am vergangenen Samstag in Mannheim besucht. mehr...