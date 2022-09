Die Farbe Blau und die Musik, sie passen bestens zusammen. Als flatterndes blaues Band kündigt sich im Mörike-Lied "Er ist's" lustig der Frühling an. "Azzurro" singt es blau vom Sommerhimmel und beim Franzosen Charles Trenet hütet das Meer als azurblaue Hirtin weiße Schäfchen auf seinen Wogen. Die vierte Folge steht im Zeichen von Blaulicht und Zwielicht.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Angelo Comisso, Christian Thomé & Markus Stockhausen:

“Blue Morning”

Angelo Comisso



Clint Mansell:

“The Sower With Setting Sun”

Matt Dunkley & The Chamber Orchestra of London



Rainer Maria Rilke, Anne Clarke, Martyn Bates:

„Autumn Day“

Anne Clarke & Martyn Bates



Leonhard Cohen:

„Famous Blue Raincoat“

Leonard Cohen



Nadine Maria Schmidt & Selma Meerbaum Eisinger:

„Ich bin der Regen“

Nadine Maria Schmidt & Frühmorgens am Meer



David Garner:

„Mein blaues Klavier: Nr. 3“

Ensemble for These Times



N. N.:

Blaulicht und Zwielicht

Element of Crime



Rainer Lischka:

„Wendungen: II. Blauer Dunst“

Baroque and Blue



N. N.:

Etwas Wärme suchen

Hermann van Veen



N. N.:

Fantasie in Blau

Helge Schneider

SWR2 Musikstunde vom 15.9.2022 | Blau – Klangreise durch eine Farbe (4/5)

