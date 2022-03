SWR2 Thema Musik

Blätterrascheln – Gedankenspiele zu Musik und Garten

Von Stefan Siegert

Die geometrischen Buchse vor dem Schloss in Versailles und Händels Concerti grossi, Haydns Sinfonien und der englische Garten um das Esterhazy-Schloss am Neusiedler See, die Polyphonie Dufays und das, was sich in der Gotik in den Gärten der Bauern und denen ihrer Fronherren tat - Anhaltspunkte dafür, dass Kultur und Ästhetik voll vom Kontrapunkt dessen sind, was sichtbar und was hörbar ist. Wie auch bei Heiner Goebbels, der sich in "Stifters Dinge" musikalisch auf wirklich erstaunliche Weise zum Thema Natur geäußert hat.