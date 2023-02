Der Schlagzeuger Marc Strobel hat gemeinsam mit seinem Bruder das spektakuläre Panorama zum Great Barrier Reef im Gasometer Pforzheim bespielt. Entstanden ist eine Percussion-Show, die die Schönheit und die Gefährdung der Unterwasserwelt in Klänge fasst. In SWR2 berichtet Strobel über die faszinierenden Bild-Welten des Panoramas und legt dabei auch die Finger in die Wunden des vom Klimawandel bedrohten Natur-Erbes.