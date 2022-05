In den letzten Jahren wurden immer mehr Schwarze Frauen in unterschiedlichen Musikgenres sichtbar, beispielsweise die US-amerikanischen Komponistinnen Florence B. Price und Margaret Bonds in der klassischen Musik. Doch das sind eher Einzelfälle und der Großteil der Schwarzen Frauen in der Musik ist noch unentdeckt und gar unsichtbar. Neneh Sowe hat mit der Sängerin Margarita Luisa Maposse über Schwarze Frauen in der Musikindustrie, den Mangel an Repräsentation und Stereotype gesprochen. mehr...