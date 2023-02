Die skandalöse Venus – Eine Operettengeschichte in 3 Akten: Reloaded

„Geht Venus abends auf den Strich …“, singt sie, als sich die bemalten Pappwolken vor ihr teilen und die Scheinwerfer gleißen, als wollten sie sichtbar machen, was das seidene Kostüm verbirgt. Halb Göttin, halb Sexsymbol schreitet sie zur Bühnenrampe: die madame opérette.

In Paris wächst sie auf, in Wien pustet sie das Schlagobers vom moralisch ach so integrenen Publikum, in Berlin lernt sie steppen, bis sie ins Visier eines Regimes gerät, dem sie zu jüdisch, zu ordinär ist.

Verstummt ist madame opérette niemals. Gegenwärtig residiert sie so schrill, sexy, sentimental und subversiv wie nie auf den Bühnen. Die Geschichte der Operette ist die einer Emanzipation. In 3 Akten. Mit Sektflötenfinale.

„Die Operette bleibt an der Oberfläche, aber nicht, weil sie oberflächlich ist, sondern eigentlich, weil man die Tiefe ergründet hat und es einen schauderte und man sich dann fortan schwört, nur noch die schöne Fassade sehen zu wollen.“

Sie hören einen Rundumschlag, der tiefer in die Operettengeschichte eintaucht. Nick-Martin Sternitzke stellt Fragen nach der heutigen Operette in Berlin im Vergleich zur eher konservativen Wiener Volksoper oder zum Operettenfestival in Mörbisch, und nach der Operettendiva Christoph Marti (alias Ursli Pfister).

„Wir reden heute von Sexismus, von Objektifizierung, wir reden von Me-Too, das alles ist in der Operette schon seit 150 Jahren vorhanden.“

