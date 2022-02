Biao Li zur klassischen Musikkultur in China: eine wachsende Branche

Die Olympischen Winterspiele in Peking haben vor einigen Tagen begonnen. Und das ist auch ein Anlass, einmal musikalisch nach China zu schauen. Professor Biao Li ist Perkussionist und Dirigent und lehrt am zentralen Musikkonservatorium in Peking und an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Über das Musikleben in Deutschland und China sowie die Ausbildungssituation im Vergleich spricht er in SWR2, denn „klassische Musik in China schaut immer, wie klassische Musik in Deutschland klingt“.

Westliche Musik hat in China einen besonderen Stellenwert: Millionen von Kindern und Jugendlichen widmen sich einem klassischen Instrument. Seit ungefähr 80 Jahren gibt es auch Musikhochschulen in China. Zudem studieren viele klassische Musiker*innen im Ausland. In den Anfängen habe man junge Menschen nach dem russischen System ausgebildet, berichtet Biao Li. Inzwischen seien im Zuge der Globalisierung Teile des deutschen und französischen Systems in die Ausbildungskultur der Hochschulen eingeflossen. Eine wachsende Kultur Die Karrierechancen für junge Musiker seien in China ähnlich wie in Deutschland: Nicht alle Absolvent*innen könnten eine Orchesterstelle ergattern. Dafür gebe es andere Jobs im Ausbildungsbetrieb oder als freischaffender Musiker. Trotzdem schaut Li positiv und gespannt in die Zukunft. Denn jedes Jahr werde in China ein neues Orchester oder eine neue Musikhochschule gegründet. Die Branche befinde sich in einer Wachstumsphase.