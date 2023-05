Beziehungskisten in den Pariser Salons der Belle Époque (1/5)

Paul Hindemith begann seine Komponistenkarriere als Enfant terrible des Musikbetriebs. Zu seinen frühen Werken zählt die "Lustige Sinfonietta" op. 4, die Hindemith in Gedenken an den Dichter Christian Morgenstern schrieb. Fast zeitgleich tüftelte Max Reger an seinen "Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart" op. 32. Auch Igor Strawinsky inspirierte der musikalische Blick zurück in die Vergangenheit. Zu seinen neoklassizistischen Werken zählt sein Violinkonzert D-Dur, das in der Interpretation des armenischen Geigers Sergey Khachatryan das Herzstück des Konzertabends darstellt. Konzert vom 12. Mai 2023 aus der Stuttgarter Liederhalle.