Bernhard Hangartner über den Musik-Stadtführer „Musik in Zürich“

Im Rahmen des Projekts „Hörbühne Musikhochschule“ sind einen Monat lang jeden Tag zum Abschluss des „SWR2 Mittagskonzerts“ Aufnahmen von Absolventinnen und Absolventen der Solistenklassen an den Musikhochschulen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu hören. SWR2-Musikredakteurin Doris Blaich begleitet das Projekt und erzählt in SWR2, wie es dazu gekommen ist und was die „Hörbühne Musikhochschule“ ausmacht. mehr...