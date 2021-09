Als Operndirektor und Chefdramaturg in Heidelberg, Salzburg und Karlsruhe hat sich Bernd Feuchtner immer um Opern des 20. Jahrhunderts bemüht. Jetzt verewigt er seine Liebe für Opern abseits des Repertoires in seinem neuen Buch. Wir wüssten gar nicht, was es für Schätze außerhalb des mitteleuropäischen Raums gebe, erzählt Feuchtner im Gespräch. Anhand von 100 unentdeckten „Meisterwerken" zeigt der Autor, wie sich die Oper im 20. Jahrhundert in vielen Kulturen weiterentwickelt hat.

Hinter dem etwas herkömmlichen Titel „Die Oper des 20. Jahrhunderts in 100 Meisterwerken“ steckt wider erwarten kein weiterer Opernführer. Dem Autor sei es vielmehr darum gegangen, sogenannte Meisterwerke, die keiner kennt, bekannt zu machen. „Der Spielplan könnte viel reicher sein", sagt Bernd Feuchtner im Gespräch. Eurozentrismus in der Oper Denn die zahlreichen Opernführer, sowie die Programme und das Repertoire in Deutschland drehen sich Kreis. Wir übersehen, dass „die gute, alte europäische Oper" sich in vielen anderen Ländern auf der ganzen Welt anders weiterentwickelt hat. Es gebe einen großen Reichtum, von dem wir gar nichts ahnten in Deutschland. „Wir haben einen mitteleuropäischen Tunnelblick. Wir glauben immer noch nur in Mitteleuropa passiert Kultur und nur das, was hier entsteht, ist wichtig. Und deswegen übersehen wir ganz viel“ Dabei muss es gar nicht um ferne Kulturen gehen. Bernd Feuchtner nennt im Gespräch Stücke aus Finnland, aus dem angelsächsischen Raum oder aus der DDR, die entweder gar nicht wahrgenommen oder in Vergessenheit geraten würden. So wurde die Oper Lanzelot von Paul Dessau 1969 in der DDR uraufgeführt und ist erst 50 Jahre später 2019 in Weimar wieder auf die Bühne gebracht. Das Werk wurde von der Zeitschrift Opernwelt zur Wiederentdeckung des Jahres gekürt. Die Kontexte der verschiedenen Operntraditionen Bernd Feuchtner unternimmt in seinem Buch immer wieder Exkurse, in denen die kulturellen und zeitgeschichtlichen Kontexte der jeweiligen Opern geschildert werden. Ihm ginge es nicht nur darum, abzubilden, sondern auch zu zeigen, wie sich die Oper im 20. Jahrhundert auf der ganzen Welt entwickelt hat. Das Buch sein kein wissenschaftliches Werk und habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sagt er im Gespräch. Es sei für alle da, die die Oper schätzen und ihren Blick für die großen aber völlig unbekannten „Meisterwerke" öffnen wollten.