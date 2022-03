In der Leipziger Straße in Berlin-Mitte, wo heute der Bundesrat tagt, wohnte einst Familie Mendelssohn und veranstaltete Sonntagsmusiken. In der Oranienstraße im multikulturellen Kreuzberg erinnert eine Gedenktafel an den Operettenkomponisten Paul Lincke, der die "Berliner Luft" besang. Am Viktoria-Luise-Platz in Friedenau unterrichtete Ferrucio Busoni seine Schüler. Nur drei von vielen Orten, die zeigen: Musik liegt in Berlin auf der Straße. Heute ein Streifzug durch Charlottenburg-Wilmersdorf.



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Otto Reutter:

Berlin ist ja so groß

Otto Reutter



Eduard Künneke:

Intermezzo aus "Tänzerische Suite"

Dresdener Staatskapelle



Ludwig van Beethoven:

Klaviersonate E-Dur op. 109, 1. Satz

Artur Schnabel (Klavier)



Felix Mendelssohn Bartholdy:

"Hochzeitsmarsch" aus der Bühnenmusik

zu Shakespeares "Ein Sommernachtstraum"

Staatskapelle Berlin



Franz Schreker:

Ausschnitt aus der Oper

"Der Schmied von Gent"

Solisten



Nikos Skalkottas:

Oktett für Streicher und Bläser

New Hellenic Quarte



Frédéric Chopin:

Mazurka Nr. 41 c-Moll op. 63/3

Ignaz Friedman (Klavier)



Friedrich Hollaender:

"An allem sind die Juden schuld"

Annemarie Haase

Friedrich Hollaender



Frank Martin:

"Wachtfeuer", Lied

Marjana Lipovsek (Gesang)

ORF Sinfonieorchester

Leitung: Lothar Zagrosek



Felix Mendelssohn Bartholdy:

Violinkonzert e-Moll op. 64

Finale

Fritz Kreisler (Violine)

Staatskapelle Berlin

Leitung: Leo Blech

SWR2 Musikstunde vom 7.3.2022 | Berliner Luft - In fünf Streifzügen durch die Straßen der Hauptstadt (1/5)