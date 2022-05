Benjamin Britten: "Peter Grimes"

Oper in einem Prolog und 3 Akten

Peter Grimes: Jonas Kaufmann

Ellen Orford: Lise Davidsen

Captain Balstrode: Bryn Terfel

Auntie: Noa Beinart

Nice 1: Ileana Tonca

Nice 2: Aurora Marthens

Bob Boles: Bob Boles

Swallow: Wolfgang Bankl

Mrs. Sedley: Stephanie Houtzeel

Reverend Horace Adams: Carlos Osuna

Ned Keene: Martin Hässler

Rea Hobson: Erik Van Heyningen

Chor und Orchester der Wiener Staatsoper

Leitung: Simone Young

(Konzert vom 29. Januar 2022 in der Staatsopern Wien)

Benjamin Brittens 1945 in London an der Sadler's Wells Opera uraufgeführter "Peter Grimes" war ein durchschlagender Erfolg für das Musiktheater. Er war so groß, dass selbst die Busfahrer an der Haltstelle des Opernhauses ausriefen: "Sadler's Wells! Peter Grimes! Sonst noch jemand zu dem sadistischen Fischer?" Die Titelrolle hat der Komponist seinem Lebensgefährten Peter Pears auf den Leib geschrieben. Ihm sind einige bedeutende Interpreten gefolgt, teilweise mit ganz anderen Akzenten. Jetzt hat der Startenor Jonas Kaufmann sein mit Spannung erwartetes Debut in dieser Rolle an der Staatsoper in Wien gegeben.