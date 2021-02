Ein Signal sei jetzt erforderlich, dass es weitergehen werde in den Konzert- und Bühnensälen, so der Intendant des Baden-Badener Festspielhauses, Benedikt Stampa, in SWR2. Das Festspielhaus sei deshalb jetzt, wie geplant, in den Vorverkauf für die Saison 2020/21 gestartet. Es gebe genügend Grund zum Optimismus, dass die Konzerthäuser aus der Corona-Krise gestärkt hervorgehen würden.

Allerdings rechne man nicht damit, die wegen der Corona-Pandemie bereits abgesagten Osterfestspiele nachholen zu können. Schon aus Termingründen lasse sich das nicht einrichten. Weil für die Festspiele bereits etwa 10.000 Karten verkauft worden seien, habe das Festspielhaus um 14 Tage Bearbeitungszeit gebeten. Es handle sich um einen „großen administrativen Aufwand“, so Stampa.

Weil nun auch die für die Osterfestspiele eigentlich erwarteten Berliner Philharmoniker nicht nach Baden-Baden kämen, lasse sich auch ein Streaming-Angebot nicht einrichten. Ähnlich sehe es in den meisten anderen, großen Häusern aus. Eine kurze Renaissance der Solo-Abende, etwa wie bei den Twitter-Streams des Pianisten Igor Levit, sei für Veranstalter aber kein Grund, ihre ursprüngliche Programmplanung zu unterlaufen. mehr...