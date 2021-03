"Aufbrüche gehen von den Künsten aus; der Bürger als Mäzen kann sie nur ein Stück vorwärts tragen helfen." In diesem Geist wurde nun wieder der Belmont-Preis vergeben.

Sein Weg zur Musik führte über ein Studium der Mathematik, Physik und Biologie: Florian Weber. Christoph Bombart

Der Komponist und Jazzpianist Florian Weber (42) erhält den Belmont-Preis 2020 für zeitgenössische Musik. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung der Forberg-Schneider-Stiftung wird dem in Osnabrück und New York lebenden Weber als einer "der wesentlichen musikalischen Neuerer der zeitgenössischen Musik" zuerkannt, wie die in München ansässige Stiftung am Montag, 8. Juni, mitteilte. Der seit 1998 vergebene Preis gehört nach Eigenangaben zu den am höchsten dotierten Ehrungen für künstlerisches Schaffen in Europa.

"So unbegrenzt die Möglichkeiten, so ökonomisch und konzentriert ist sein Klavierspiel. Anstelle der postmodernen Geste tritt die Arbeit an der musikalischen Substanz", so das Stiftungskuratorium über Weber. Webers Spiel vermittele ganz selbstverständlich den Eindruck einer unerhörten musikalischen Freiheit. Sein musikalisches Bezugssystem scheine dabei unerschöpflich: Es reiche von Maurice Ravel, Arnold Schönberg und Karlheinz Stockhausen bis hin zu Lee Konitz, John Taylor, Paul Bley oder zur sogenannten Weltmusik.

Preis für künstlerischen Aufbruch

Der nach dem Schicksalsort Belmont aus William Shakespeares "Kaufmann von Venedig" benannte Preis wird laut Stiftungsangaben nach Möglichkeit alle zwei Jahre verliehen. Er stehe für die Würdigung von "künstlerischem Aufbruch, für Fantasie und Mut angesichts der Fülle des Bewährten und Gesicherten". Frühere Träger waren unter anderen der Kurator Eamonn Quinn, die Komponistin Milica Djordjević, die Regisseurin Sabrina Hölzer und der Pianist Marino Formenti.