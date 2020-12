Freude, schöner Götterfunken – Beethoven wird 250! Er ist einer der zentralen Gestalten der Musikgeschichte, seine Werke werden weltweit gehört und seine Ode an die Freude aus der neunten Symphonie ist zum politischen Symbol für Freiheit und Frieden geworden. Genug Gründe, sein Jubiläum zu feiern: mit zahlreichen Beiträgen, Konzerten und Gesprächen.

„Mein Beethoven" mit Hanns-Josef Ortheil

Der Schriftsteller und Musikliebhaber Hanns-Josef Ortheil unternimmt in fünf Sendungen eine Wanderung durch die, wie er sagt, „erstaunliche Vielfalt der Quellen", die Beethoven hinterlassen hat. Erzählend, essayistisch und mit einem Seitenblick auf Ortheils Erfahrungen als junger Pianist.

Diskussion: Empfindsamer Rebell – Der neue Blick auf Beethoven

Er war ein Provokateur und Verweigerer, ein enfant terrible der Musikgeschichte. „Sein Leben gleicht mancher Rockstar-Existenz heutiger Tage“, schreibt die Biografin Christine Eichel über Ludwig van Beethoven.

In diesem Jahr wäre er 250 Jahre alt geworden. Beethoven neu entdecken ganz ohne Sockel und Pathos, geht das?

Unfrisierte Gedanken: Der Dirigent Reinhard Goebel in seiner Reihe zum Beethoven-Jubiläum

Der Dirigent und Geiger Reinhard Goebel nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er über Beethoven spricht. In seiner für SWR2 produzierten 5-teiligen Beethoven-Reihe gibt er am Beispiel von fünf Werken Einblicke in sein ganz persönliches Beethoven-Verständnis. Das gründet auf einer tiefen Einsicht in das Denken und Fühlen der Zeitgenoss*innen des Komponisten. „Beethoven war kein Meister der Musiktheorie“, sagt Goebel – und zeigt, dass die Schwierigkeiten, Beethovens Musik zu interpretieren, auch ein Resultat seiner „Unerfahrenheit“ seien.

Goebel ist aber auch ein Verteidiger des Jubilars und schätzt gerade dessen unterschätzten Werke. Die bekannten hingegen? Langweilen ihn. Im Lauf der Interpretations-Geschichte seien sie zu „Schmutzfängern“ geworden: Fälle für die „ästhetische Sondermüllhalde“. Goebel, der als Professor für Historische Aufführungspraxis am Mozarteum Salzburg unterrichtet, will Hörgewohnheiten aufbrechen und sie gegen den liebgewonnenen Strich bürsten. Ergebnis sind unfrisierte Interpretationen und unfrisierte Gedanken. An deren Ende aber steht immer – und ganz im Sinne Beethovens: ein neues Hören.

Weitere Highlights im Beethoven-Jahr auf SWR2 17. Dezember 2020: Höhepunkt des Beethoven-Jahrs in Bonn: 9. Sinfonie von Beethoven mit dem West-Eastern Divan Orchestra unter der Leitung von Daniel Barenboim.

Die Übertragung der Missa Solemnis aus dem Kölner Dom mit Kent Nagano am 21. August ist auf 2021 verschoben.

Beethoven fürs Auge: Visualisierungen zu den Symphonien

Sechs Animationskünstler*innen haben ihre Vision von Beethovens Werken in Bilder gesetzt. Die unterschiedlichen Fantasien zu den symphonischen Werken können Sie sich hier als Video anschauen. Die Musik zu den Animationen liefern Aufnahmen der NDR Radiophilharmonie sowie des WDR Sinfonieorchesters.

ARD-Themenwoche der Musik: Beethoven-Experiment

Anfang Januar 2020 fand in der ganzen ARD das Beethoven-Experiment statt. SWR2 beteiligte sich mit der Schulaktion „Beethoven at School“ und besuchte fünf Musikgymnasien im Südwesten besucht. Dort haben sich Schülerinnen und Schüler kompositorisch, interpretatorisch und journalistisch mit Beethoven beschäftigt.