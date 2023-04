Mit Wolfgang Sandberger

Von keinem anderen Komponisten sind so viele Büsten und Denkmäler erhalten. Schon zu Lebzeiten Beethovens wird ein Abdruck seiner Gesichtszüge angefertigt, was eine mühevolle Prozedur bedeutet. Das Gesicht des Komponisten wird eingeölt und mit flüssigem Gips bestrichen. Der Ikone Beethoven sind wir auf der Spur: Von den Denkmälern in Bonn und Wien bis hin zu den unzähligen Büsten des Pianisten Schröder in der Comic-Serie "Peanuts".