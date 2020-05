#bebeethoven - Wie 12 Stipendiaten den Konzertbetrieb neu erfinden

PODIUM Festival Esslingen sucht Alternativen zum aktuellen Konzertbetrieb

Von Niklas Rudolph

Das Projekt #bebeethoven versteht sich als Audruck einer jüngeren Generation, die sich in den Ritualen des klassischen Konzertbetriebs weder wohl noch wahrgenommen fühlt. 12 Künstler*innen bekamen anderthalb Jahre lang durch das Projekt des Esslinger PODIUM Festivals die Möglichkeit, ihre Vorstellungen von einem zeitgemäßen Lebensgefühl zu verwirklichen. Sie proben an Orten, die jenseits eines durchgetakteten Konzerthausbetriebs stehen, arbeiteten an Konzertformaten, Interpretationen, Kompositionen oder an Sprache über Musik. Und immer die Frage: Was heißt es, ein Lebensgefühl für klassische Musik neu zu denken?