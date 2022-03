Beatrix Borchard über Pauline Viardot: Eine Musikerin für keine Schublade

„Als eine der ganz wenigen Künstlerinnen ihrer Zeit ist sie in fremde Kulturen eingetaucht“, sagt Beatrix Borchard über Pauline Viardot-García. Die Musikwissenschaftlerin ist die führende Expertin zu Leben und Werk der französischen Komponistin und Sängerin, die am 18. Juli vor 200 Jahren geboren wurde.

Clara Schumann, Joseph Joachim und andere Musiker*innen des 19. Jahrhunderts glaubten an die Überlegenheit der deutschen Musik und missionierten dafür auf ihren Reisen. Zur gleichen Zeit hatte die Sängerin und Komponistin Pauline Viardot-Garcia einen ganz anderen Ansatz, erläutert die Musikwissenschaftlerin Beatrix Borchard.

Ein aufrichtiges Interesse für verschiedene Kulturen

„Sie war eine der ganz wenigen Musikerinnen des 19. Jahrhunderts, die wirklich in die fremden Kulturen eingetaucht ist, also keine Hierarchie hergestellt hat, sondern sich erst mal für alles interessiert hat.“

Viardot habe aber nicht einfach andere Kulturen studiert und die Musik reproduziert. „Sie hat russische Romanzen, spanische Boleros und deutsche Lieder komponiert“. Diese Kompositionen seien keine Kopien, sondern Teil ihres heterogenen Stils.

Viardot-Garcia passt in keine Schublade

Da stellt sich Borchard die Frage, „was macht man mit so einer Musikerin, die keinen einheitlichen Personalstil hat, sondern immer eingetaucht ist in die jeweils andere Kultur?“. 200 Jahre nach ihrer Geburt müssen wir feststellen, dass Pauline Viardot in Fachkreisen zwar kein fremder Name ist. Für die Öffentlichkeit ist sie allerdings weitgehend unbekannt geblieben.

Viardot komme weder in der französischen noch in der deutschen noch in der russischen oder spanischen Musikgeschichte vor. „Sie steht quer zu diesen ganzen nationalen Geschichtsschreibungsmodellen“, so Borchard. Außerdem hätte sie sehr anspruchsvolle Musik komponiert.

Eine engagierte Feministin

Zeitlebens war Viardot sehr bekannt und geschätzt. In Frankreich in einer reisenden Sängerfamilie hineingeboren, habe sie bürgerliche Lebensmodelle vorgelebt bekommen und Freiheiten gehabt, die andere Mädchen nicht gehabt hätten.

Später nahm sie als Komponistin auch Stellung zu politischen Debatten. In einem Lied von Viardot gehe es zum Beispiel um eine Frau, die vor Gericht nicht aussagen möchte, wer der Vater ihres unehelichen Kindes ist. „Alle haben sich empört wie sie so etwas überhaupt singen und komponieren kann.“, erzählt Beatrix Borchard. Bis heute wurde das Stück nicht verlegt.