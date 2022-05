Bayreuth-Geschäftsführer Holger von Berg muss Festspiele verlassen

per Mail teilen

Gesucht wird eine überdurchschnittlich engagierte Persönlichkeit mit "Verständnis für die Besonderheiten des künstlerischen Prozesses". Im Team sind "direkte Nachkommen Richard Wagners", Arbeitsort ist Bayreuth.

Das Bayreuther Führungstrio 2018: Leiterin Katharina Wagner (derzeit erkrankt), Geschäftsführer Holger von Berg (ab 2021 Ex-Geschäftsführer) und Musikdirektor Christian Thielemann (noch bis Herbst 2020 unter Vertrag) picture-alliance / Reportdienste Kathrin Zeilmann

Die Bayreuther Festspiele suchen einen neuen Geschäftsführer. Der Vertrag mit dem bisherigen Amtsinhaber Holger von Berg soll nicht verlängert werden. "Die Bayreuther Festspiele GmbH hat sich entschlossen, die Stelle der kaufmännischen Geschäftsführung nach Ablauf der Laufzeit des Vertrags mit dem bisherigen kaufmännischen Geschäftsführer auszuschreiben und ab 1.4.2021 neu zu besetzen", teilten die Festspiele am Montag, 25. Mai, mit. Von Berg soll nach seinem Vertragsende "eine neue Aufgabe beim Freistaat Bayern im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst in München übernehmen." Eine entsprechende Stellenanzeige für die Suche eines Nachfolgers findet sich bei den Stellenangeboten auf der Festspiel-Homepage.

Von Berg nur fünf Jahre Geschäftsführer

Von Berg ist seit April 2016 der zweite Geschäftsführer der Festspiele neben Festspielchefin Katharina Wagner. Er folgte damals auf Heinz-Dieter Sense, der ihm auch derzeit wieder zur Seite steht. Nach der Bekanntgabe einer ernsten und längerfristigen Erkrankung Wagners sprang Sense kommissarisch für sie ein. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte von Berg, die Entscheidung habe nichts mit der derzeitigen Situation zu tun und sei ihm schon im November mitgeteilt worden. Kurz nach seinem Amtsantritt vor vier Jahren hatte er gesagt: "Es muss sich einiges ändern. Aber gut Ding will Weile haben." Viele Mitarbeiter im Haus seien noch in den alten Strukturen verwurzelt aus der Zeit, in der die Festspiele ein Familienunternehmen waren.

Musikdirektor Thielemann noch ohne Vertragsverlängerung

Unklar ist nach Angaben von Festspielsprecher Hubertus Herrmann im Moment auch noch, wie es mit dem Vertrag von Musikdirektor Christian Thielemann weitergeht. Dieser läuft im Herbst aus und wurde bislang nicht verlängert. Katharina Wagner betonte noch Ende 2019, man stehe mit Thielemann in Verhandlungen. Und die sollen auch wieder aufgenommen werden, sagte der Festspielsprecher. Katharina Wagner werde die Verhandlungen mit Thielemann abschließen - sobald sie wieder gesund sei.

Genesung von Katharina Wagner noch nicht absehbar

Nach wie vor ist aber völlig offen, wann Katharina Wagner wieder arbeiten kann. Erst kürzlich mussten die Festspiele hoffnungsvolle Aussagen von Musikdirektor Christian Thielemann zu ihrem Gesundheitszustand dementieren, die er in einem Interview kundtat. Am Dienstag, 26. Mai, teilte der Festspielsprecher schließlich mit: "Katharina Wagner ist nach wie vor schwer erkrankt, befindet sich aber inzwischen auf dem Wege der Stabilisierung. Der Genesungsprozess wird noch Monate in Anspruch nehmen."