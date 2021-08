Die Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg, Joana Mallwitz, erhält den diesjährigen Sonderpreis des Kulturpreises Bayern. Das gab Kunstminister Bernd Sibler (CSU) am Freitag in München bekannt. Mallwitz sei eine „inspirierte und inspirierende Musikerin" sowie eine begnadete Musikvermittlerin, so Sibler.

Zu den bisherigen Sonderpreisträgern gehören unter anderen Ottfried Fischer, Gerhard Polt, Franz Xaver Bogner und Bruno Jonas. Pressestelle Nikolaj Lund

In der Begründung des Kunstministers Bernd Sibler heißt es, Mallwitz stehe „für eine neue Generation der Orchesterleitung: Eine Generation, der bewusst ist, welche Chancen die sogenannte Hochkultur auch außerhalb der klassischen Komfortzonen hat." Mallwitz sorge mit ihren Dirigaten immer wieder für großes Aufsehen. Das gelte für ihre Heimatbühne in Nürnberg sowie zuletzt für die Salzburger Festspiele.

Kulturpreis Bayern für herausragende Leistungen aus Kunst und Wissenschaft

Der Kulturpreis Bayern wird laut Mitteilung von der Bayernwerk AG in enger Partnerschaft mit dem bayerischen Kunstministerium verliehen. Er soll herausragende Leistungen von Künstler*innen, Kulturschaffenden und jungen Wissenschaftler*innen würdigen, die mit ihrem Wirken die Kultur und Wissenschaft Bayerns bereichern. Die diesjährige Preisverleihung findet am 12. November ab 19 Uhr in einem neuen 90-minütigen digitalen Format statt.

Die 1986 in Hildesheim geborene Mallwitz ist seit der Spielzeit 2018/19 als Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg tätig. Schon in ihrer ersten Spielzeit wurde sie für die von ihr verantworteten Neuproduktionen von Prokofjews „Krieg und Frieden" und Wagners „Lohengrin" in der überregionalen Presse gefeiert. Es folgten ihre Debüts an der Bayerischen Staatsoper („Eugen Onegin" und „L'elisir d'amore") und an der Oper Oslo („Der Rosenkavalier"). Im Rahmen der Salzburger Festspiele leitete Mallwitz im Sommer 2020 eine Neuproduktion von Mozarts «Cosi fan tutte» in der Regie von Christof Loy.