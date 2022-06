"Opern sind die großartigsten Werke der Musik!", schwärmt François Raguenet Anfang des 18. Jahrhunderts und hat dabei Lullys Tragédies en musique im Ohr. Italienische Opern dagegen seien nur "bemitleidenswerte Rhapsodien." Es tobt ein Kampf der Geschmäcker. Ein abwechslungsreiches Stil-Kaleidoskop belichtet barocke Opern-Ideen in ganz Europa. In der letzten Folge werfen wir einen Blick nach London. (SWR 2019)



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Henry Purcell:

“The staircase”

Ouverture

The Purcell Quartet



Matthew Locke:

“The Curtain Tune”

Vox Orchestra

Leitung: Lorenzo Ghirlanda



Henry Purcell:

“First Musick” aus “Dioclesian”

Vox Orchestra

Leitung: Lorenzo Ghirlanda



Henry Purcell:

“Furientanz” aus “Dioclesian”

English Baroque Soloists

Leitung: John Eliot Gardiner



Henry Purcell:

„Frostszene“,

aus der Oper “King Arthur”

Hanna Bayody

Peter Harvey

Le concert spirituel

Leitung: Hervé Nicquet



Henry Purcell:

“When I‘m laid”,

Lamento aus der Oper “Dido and Aeneas”

Nicola Wemyss

Musica ad Rhenum

Leitung: Jed Wentz



Georg Friedrich Händel:

„Cara sposa“,

Arie aus der Oper „Rinaldo“

Andreas Scholl

Accademia Bizantina

Leitung: Ottavio Dantone



Georg Friedrich Händel:

„Al Lampo dell’Armi“,

Arie aus der Oper „Giulio Cesare“

Andreas Scholl

Accademia Bizantina

Leitung: Ottavio Dantone



Georg Friedrich Händel/ Denis Stevens:

„Eifersuchtsduett“ aus „Beggar‘s Opera“

Angela Jenkins

Shirley Minty

Orchester der Accademia Monteverdiana

Leitung: Dennis Stevens



Georg Friedrich Händel/ Denis Stevens:

„Bandenmarsch“ aus „Beggar‘s Opera“

Chor und Orchester der Accademia Monteverdiana

Leitung: Dennis Stevens



Georg Friedrich Händel:

„Ombra mai fu“, Arie aus der Oper „Xerxes“

Franco Fagioli

Il pomo d’oro

Leitung: Max Emelyanychev

SWR2 Musikstunde vom 3.6.2022 | Barockoper im Brennpunkt – Ein Kampf der Geschmäcker! (5/5)