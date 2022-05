Barockoper im Brennpunkt – Ein Kampf der Geschmäcker! (2/5)

"Opern sind die großartigsten Werke der Musik!", schwärmt François Raguenet Anfang des 18. Jahrhunderts und hat dabei Lullys Tragédies en musique im Ohr. Italienische Opern dagegen seien nur "bemitleidenswerte Rhapsodien." Es tobt ein Kampf der Geschmäcker. Ein abwechslungsreiches Stil-Kaleidoskop belichtet barocke Opern-Ideen in ganz Europa. Im zweiten Teil geht es um den Stile classique in Paris. (SWR 2019)



Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Jean-Baptiste Lully:

„Air pour les Matelots jouant

des trompettes marines“

aus der Ballettmusik zu Francesco Cavallis Xerxès

Musica antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel



Jean-Baptiste Lully:

„Airs“ aus der Ballettmusik zu

Francesco Cavallis „Xerxès“

Musica antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel



Jean-Baptiste Lully:

Ouvertüre zu „Cadmus et Hermione“

Café Zimmermann



Jean-Baptiste Lully:

Schlafszene aus „Atys“

Jean-Paul Fouchécourt, Michel Laplénie, Gilles Ragon (Le Sommeil, Morphée, Phopetor, Phantase)

Les Arts florissants

Leitung: William Christie



Jean-Baptiste Lully:

„Scène du froid“ aus „Isis“

Sophie Daneman, Rinat Shaham, Emmanuelle Halimi, Isabelle Obadia, Paul Agnew, Cyril Auvitiy, Laurent Slaars, Boris Grappe, Olivier Lallouette, François Bazola

Les Arts florissants

Leitung: William Christie



Jean-Baptiste Lully:

Chaconne aus „Armide“

La Petite Bande

Leitung: Sigiswald Kuijken



Jean-Philippe Rameau:

„Tonnerre“ und „Tanz der Furien“ aus

„Hippolyte et Aricie“

La Petite Bande

Leitung: Sigiswald Kuijken



Jean-Baptiste Lully:

Rezitativ Pollux aus Castor et Pollux

Les Arts Florissants

Leitung: William Christie



Jean-Baptiste Lully:

Rezitativ Telaire aus “Castor et Pollux”

Agnès Mellon

Les Arts Florissants

Leitung: William Christie



Jean-Baptiste Lully:

„Lieux funestes, Quels sons mélodieux“

aus „Dardanus“

Bernard Richter

Ensemble Pygmalion

Leitung: Raphaël Pychon



Jean-Baptiste Lully:

“Que ce séjour est agréable”

aus “Platée”

Jean-Paul Fouchécourt

Opera Lafayette

Leitung: Ryan Brown



Jean-Baptiste Lully:

“Dis donc”, Chor aus “Platée”

Bruce Brewer

La grande Ècurie & la Chambre du Roy

Ensemble Vocal du Centre National d‘Insertion Professionelle d‘Art Lyrique

Leitung: Jean-Claude Malgoire

SWR2 Musikstunde vom 31.5.2022 | Barockoper im Brennpunkt – Ein Kampf der Geschmäcker! (2/5)