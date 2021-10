Barockes Wien (4/5)

Die Habsburger Herrscher zeigen sich musikbegeistert, verfassen sogar selbst Werke und greifen zur Kulturförderung gerne in die Staatskassette. Aber sicher nicht nur aus Liebe zur Musik – stets denkt die herrschende Klasse an den Repräsentations-Charakter des Hauses und daran sich selbst in Szene zu setzen! Die Macht des Staates drückt sich eben nicht nur in Gebäuden aus, sondern ebenso in üppigen Kostümen, klingenden Suiten und monumentalen Opern.

Musikliste:



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Giovanni Bononcini:

Ouvertüre zur Oper „Polifemo“

Großes Wiener Rundfunkorchester

Leitung: Max Schönherr



Heinrich Ignaz Franz Biber:

Sonate Nr. 9 in B

The Parley of Instruments

Leitung: Roy Goodman



Heinrich Ignaz Franz Biber:

Partia I in d-Moll aus "Harmonia Artificioso-Ariosa"

Les Passions de L'Ame

Leitung: Meret Lüthi



Attilio Ariosti:

„La fede ne' tradimenti“, Arie des Fernando (1. Akt)

Ann Hallenberg (Mezzosopran)

Europa Galante

Leitung: Fabio Biondi



Johann Joseph Fux:

Sinfonia a 3 (K.331), Turcaria - 1. Satz

Clemencic Consort

Leitung: Rene Clemencic



Johann Joseph Fux:

„Constanza e Fortezza“, Beginn (1. Akt)

Ensemble Gradus ad Parnassum

Leitung: Howard Arman



Francesco Bartolomeo Conti:

"Alba Cornelia", Tragicommedia, Entrée

Accentus Austria

Leitung: Thomas Wimmer



Nicola Matteis:

„Bizzarie all'imor scozzeze“ für Altblockflöte, Violine, Violone und Gitarre

Palladian Ensemble



Benedikt Anton Aufschnaiter:

Ouvertüre aus der Serenade Nr. 2 a 4 in F-Dur

L' Orfeo Barockorchester

Leitung: Michi Gaigg



Christoph Willibald Gluck:

Demofoonte, Sinfonia

Il Complesso Barocco

Leitung: Alan Curtis

Manuskript zum Download