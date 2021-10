Barockes Wien (3/5)

Mit Kaiser Leopold I. sitzt nun ein Musikfanatiker an der Spitze des Reiches. Die Hofkapelle wird aufgestockt. Vorspielen darf dabei jeder, ohne „Ansehen“ der Person – allein die Musikalität ist entscheidend. Der musikalische Protz am Wiener Hof erreicht seinen absoluten Höhepunkt dann, als Leopold I. Margarita Teresa von Spanien heiratet.



Musikliste:



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Kaiser Leopold I. :

Sonata für 4 Viole da gamba und Basso continuo

Hamburger Ratsmusik

Leitung: Simone Eckert



Antonio Bertali:

Sonate Leopoldi a 15

Musica Fiata

Leitung: Roland Wilson



Johann Heinrich Schmelzer:

Balletti a 4: Intrada - Gavotta tedesca - Gavotta styriaca - Hötzer seu Amener / Bearbeitung für Bläserensemble

Bläserensemble des NÖ Tonkünstlerorchesters

Leitung: Werner Hackl



Johann Heinrich Schmelzer:

Sonata a 4 "La Carolietta" - für Violine, Zink, Posaune, Dulzian und Basso continuo.

Concentus musicus Wien

Leitung: Nikolaus Harnoncourt



Pietro Antonio Cesti:

Acte II : Sonata - 3.Satz und Acte IV : Sonata - 4.Satz aus: Instrumentalstücke aus der Oper "Il Pomo d'oro"

Wiener Barockensemble

Leitung: Theodor Guschlbauer



Johann Caspar Kerll:

Sonate in g-Moll für 2 Violinen, Viola da gamba und Basso Continuo

Musica Antiqua Köln



Giovanni Battista Draghi:

Symphony of rustic music with cries and notes of birds und Rustic music for the dance of the Sylvans and Dryads (Draghi, 1. Akt) aus: PSYCHE (The English Opera) - Semi-Oper in 5 Akten nach französischem Modell

New London Consort

Leitung: Philip Pickett



Leonardo Garcia Alarcón:

Y a tus plantas Nisea - Arie der Minerva aus dem 3. Akt der Oper "El Prometeo"

Sonja Yoncheva (Sopran)

Cappella Mediterranea

Leitung: Leonardo Garcia Alarcón



Kaiser Leopold I.:

Sonata aus dem Sepolcro "Il lutto dell'universo"

NÖ Tonkünstlerorchester

Leitung: Dietfried Bernet



Antonio Draghi:

L'Albero del Ramo d'oro - daraus: Sinfonia come di strepito di Vento in un Bosco (Feenballett)

Accentus Austria

Leitung: Thomas Wimmer



Alessandro Poglietti:

Sarabande - 4.Satz und Gavotte - 5.Satz aus: Balletto - für Instrumentalensemble

Ulsamer Collegium

Leitung: Josef Ulsamer



Johann Caspar Kerll:

Battalia (ursprünglich konzipiert für Orgel) – Schlachtenmusik

Armonico Tributo Austria

Leitung: Lorenz Duftschmid



Giovanni Battista Bononchini:

L'ORACOLO D'APOLLO - Cantata a voce sola con instromenti / Kantate mit Balletteinschüben von Nicola Matteis

Gradus ad Parnassum Wien

Leitung: Ton Koopman

Manuskript zum Download